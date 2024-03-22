الجمعة 22 مارس 2024
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

فلسطين تدين العملية الإرهابية في موسكو وتعلن تضامنها مع روسيا

موقع الحادث
موقع الحادث

أكدت الرئاسة الفلسطينية، تضامنها ووقوفها إلى جانب القيادة والشعب الروسيين وحرصها على استقرار الأوضاع في الاتحاد الروسي
وأعربت فلسطين، عن إدانتها الشديدة واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي وقع بالعاصمة الروسية.

وقال الأمن الفيدرالي الروسي، إن الهجوم الإرهابي في مجمع كروكوس سيتي هول أسفر عنه 40 قتيلا وأكثر من 100 مصاب

واقتحم عدد من الأشخاص يرتدون ملابس مموهة عسكرية مركز تسوق "كروكوس سيتي" في موسكو، وأطلقوا الرصاص على الحاصرين، حيث كان يقام حفل موسيقي لمجموعة "بيكنيك"، ولم يصب الموسيقيون .

وانهار سقف مسرح كروكوس بسبب النيران ولا يزال بداخله مدنيون، وتعمل طائرة مروحية  على إخماد الحريق بقاعة الحفلات الموسيقية في "كروكوس" بموسكو بعد حادث إطلاق النار

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