تامر عبدالحميد عن موقف الحكام من القطبين: بينحازوا للزمالك ساعات والأهلي أيام(فيديو)

قال تامر عبدالحميد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن لجنة الحكام في مصر “غلابة” وأضعف ضلع أو حقلة في المنظومة الرياضية، معقبا: “لا ليهم ضهر ولا سند يحميهم، وتعيين البرتغالي فيتور بيريرا، رئيسا للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم”.

وأضاف تامر عبدالحميد، خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الجمعةأن الحكام ينحازون للزمالك ساعات وللأهلي أيام، لافتا إلى أن الخلافات الكثيرة و الإدارات المتعاقبة لنادي الزمالك عامل رئيسي وقوي في تأخير النادي لسنوات ضوئية".

رحيل مجلس إدارة اتحاد الكرة

وطالب تامر عبدالحميد برحيل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، قائلا: لازم يمشوا لأنهم لم يقدموا أي شيء للمنتخب".