تامر عبدالحميد يكشف كواليس إنقاذه للزمالك من فضيحة (فيديو)

قال تامر عبدالحميد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من أنجح المدربين في الدوري والمصري، معقبا: "يا بخت المدرب اللي يشتغل مع إدارة النادي الأهلي لأنها تنجح أي حد".

وأضاف تامر عبدالحميد، خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مساء اليوم، أنه أنقذ نادي الزمالك من فضيحة خلال تقلده إدارة التطوير والاستثمار بالنادي بجهود جبارة، موضحا: "تعثرنا في الحصول على رخصة الاتحاد الإفريقي وكان النادي مهددا بالحرمان من الاشتراك في مسابقة الكونفدرالية بسبب اشتراط الاتحاد الإفريقي على الأندية المحترفة وجود نشاط لكرة القدم النسائية والزمالك الفريق الوحيد الذي لا يوجد له فريق نسائي".

الخلافات الكثيرة داخل نادي الزمالك سبب تأخر النادي لسنوات ضوئية

وتابع تامر عبدالحميد: "توصلنا لحل وهو إبرام عقد رعاية مع أحد الفرق المشتركة في كرة القدم النسائية وتم رفعه على السيستم لحين انتهاء حل أزمة القيد وشراء لاعبات، لافتا إلى أن الخلافات الكثيرة داخل نادي الزمالك عامل رئيسي وقوي في تأخر النادي لسنوات ضوئية".