الجمعة 22 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

تامر عبدالحميد: رمضان مش غلطان في ترك الأهلي (فيديو)

تامر عبدالحميد
تامر عبدالحميد

علق تامر عبدالحميد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن أجمل هدف في حياته هو أسرع هدف صنعه لأيمن يونس في مباراة الزمالك والسويس سنة 1990 وكان بعد 11 ثانية من بداية اللقاء". 

txt

تامر عبدالحميد مهاجما كهربا: كان هيبطل كورة لولا تدخلي (فيديو)

txt

تامر عبدالحميد يدخل في نوبة بكاء على الهواء (فيديو)

وأوضح تامر عبدالحميد، خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مساء اليوم على واقعة انتقال رمضان صحبي من النادي الأهلي إلى بيراميدز، قائلا: “الانتماء لا بد أن يترجم إلى أموال تضاف في عقد اللاعب”.  

رمضان صحبي مش غلطان

وتابع تامر عبدالحميد: “ رمضان صحبي مش غلطان الانتماء عبارة عن رقم في عقد اللاعب، مردفا: ”بدأت حياتي الكروية وأنا عندي 12 سنة والتحقت بنادي النيل الرياضي واكتشفني وقتها الكابتن فتحي محمد علي عماشة ولعبت لهم موسما وبعدها انتقلت لنادي الزمالك بعد أن اكتشفني الكابتن يكن حسين".

الجريدة الورقية