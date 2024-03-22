تامر عبدالحميد: رمضان مش غلطان في ترك الأهلي (فيديو)

علق تامر عبدالحميد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن أجمل هدف في حياته هو أسرع هدف صنعه لأيمن يونس في مباراة الزمالك والسويس سنة 1990 وكان بعد 11 ثانية من بداية اللقاء".

وأوضح تامر عبدالحميد، خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مساء اليوم على واقعة انتقال رمضان صحبي من النادي الأهلي إلى بيراميدز، قائلا: “الانتماء لا بد أن يترجم إلى أموال تضاف في عقد اللاعب”.

رمضان صحبي مش غلطان

وتابع تامر عبدالحميد: “ رمضان صحبي مش غلطان الانتماء عبارة عن رقم في عقد اللاعب، مردفا: ”بدأت حياتي الكروية وأنا عندي 12 سنة والتحقت بنادي النيل الرياضي واكتشفني وقتها الكابتن فتحي محمد علي عماشة ولعبت لهم موسما وبعدها انتقلت لنادي الزمالك بعد أن اكتشفني الكابتن يكن حسين".