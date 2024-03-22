أطعمة ممنوع تناولها لمرضى ارتفاع الكوليسترول

ارتفاع نسبة الكوليسترول يمكن أن يؤدي إلى تراكم الترسبات في الشرايين وهم بدورهم يتسببون في تضييقها، وتُعرف هذه الحالة بتصلب الشرايين، وبسبب تقييد تدفق الدم، يتعين على عضلة القلب أن تعمل بجهد أكبر، مما يؤدي حتما إلى ارتفاع ضغط الدم.

ويجب أن تكون مستويات الكوليسترول أقل من 100 ملجم/ديسيلتر؛ المستويات فوق 240 تزيد بشكل كبير من المخاطر.

من أشهر الأطعمة التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة الكولسترول هي الجبنة، وتشير مؤسسة القلب البريطانية (BHF) إلى أن الجبن يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والملح.

وتوصي جمعية القلب الخيرية في المملكة المتحدة بتقليل تناول الدهون بشكل عام، ولكن الدهون المشبعة بشكل خاص من الأفضل إزالة من نظامك الغذائي:

شوكولاتة الحليب والكعك والبسكويت

اللحوم الدهنية

منتجات اللحوم المصنعة

الزبدة والدهون

زيت جوز الهند وزيت النخيل

منتجات الألبان عالية الدهون

يمكنك استبدالها بالجبن والزبادي قليل الدسم والدجاج والأسماك البيضاء والمكسرات.