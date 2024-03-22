تامر عبدالحميد مهاجما كهربا: كان هيبطل كورة لولا تدخلي (فيديو)

قال تامر عبدالحميد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إنه نجح في عالم التدريب بدليل تصنيفه الدولي على موقع الكاف، بسبب قيادته لمنتخب مصر للناشئين في بطولة الأمم الإفريقية برواندا عام 2011.

وأضاف تامر عبدالحميد، خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مساء اليوم من المستحيل عودة لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، للعب مرة أخرى في الزمالك بسبب طريقة خروجه من النادي، معقبا: "أنا اللي خليت كهربا يلعب كورة تاني".

كهربا كان هيبطل كورة لولا تدخلي

وأشار تامر عبدالحميد إلى أن الجمهور لن ينسى ما فعله وأصبحت الأمور بينه وبين الزمالك سكة مقفولة، وكهربا كان هيبطل كورة في إنبي لولا تدخلي مع الكابتن إمام محمدين ومحمد عمر كان انتهى لأنه منذ صغره بتاع مناوشات".