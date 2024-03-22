الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بالورود .. استقبال بعثة الإسماعيلي في ليبيا

استقبال بعثة الإسماعيلي
استقبال بعثة الإسماعيلي في ليبيا

حرص مسئولو نادي أهلي بنغازي الليبي على استقبال بعثة الإسماعيلي بالورود فور وصولها الأراضي الليبية وذلك ضمن برنامج الاستعداد للقاء فريقها وديا الأحد المقبل.

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وكان في استقبال بعثة الإسماعيلي كلا من معتز الرجيعي نائب رئيس نادي أهلي بنغازي ورزق الله عبده رئيس قطاع الكرة وفوزي جدوله وتوفيق الدغاري عضوا مجلس الإدارة وعلي الفاخري المدير التنفيذي للنادي.

وأشاد مسئولو الإسماعيلي بحفاوة الاستقبال من الجانب الليبي مؤكدين على عمق العلاقات التي تجمع الناديين منذ سنوات طويلة.

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