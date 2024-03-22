بعثة الإسماعيلي تصل مصار القاهرة استعدادا للسفر إلى ليبيا

وصلت قبل قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي إلى مطار القاهرة وذلك استعدادا للسفر إلى ليبيا لمواجهة أهلي بني غازي.

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وكلن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن اتفق مع نظيره في نادي أهلي بني غازي الليبي على تعديل موعد المباراة الودية التي تجمع الفريقين لتقام يوم 24 مارس الجاري بدلا من يوم 18 مارس على أن تعود البعثة يوم 25 مارس.



وضمت قائمة الإسماعيلي لمواجهة أهلي بني غازي كل من ..

حراس المرمى : أحمد عادل عبد المنعم ، كمال السيد

الدفاع :محمد نصر ، محمد عمار ، حمدى النقاز ، عصام صبحى، حاتم سكر ، عبد الله حسنى، عبد الكريم مصطفى ، محمد دسوقى

خط الوسط : محمد بيومى ، هشام محمد ، محمد مخلوف ، محمد عبد السميع ، أحمد الشيخ

خط الهجوم : عبد الرحمن مجدى، بشار اشرف ، حسن صابر ، ايريك تراورى، خالد النبريصى ، مروان حمدى