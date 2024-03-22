بالصور .. بعثة الإسماعيلي تطير إلى ليبيا استعدادا للقاء أهلى بني غازي

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي من مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية متوجهة إلى مدينة بنغازي الليبية، وذلك ضمن برنامج الاستعداد للقاء بطلها “أهلي بنغازي” وديا الأحد المقبل.

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تأتي المباراة الودية في إطار احتفالات النادي الإسماعيلي بمئويته التاريخية.

بعثة الإسماعيلي

وانهى مسئولو الجهاز الإداري الإجراءات الخاصة بالسفر والإقامة من أجل ضمان توفير كافة سبل الراحة للبعثة.

وقرر نادي أهلي بني غازي الاحتفال مع الإسماعيلي بمئويته على أن يتم توقيع بروتوكول تعاون بين الناديين على هامش الاحتفالية.