الأربعاء.. استكمال مُحاكمة 6 مُتهمين بإنهاء حياة شخص بالشرقية

تستكمل محكمة جنايات الزقازيق، يوم الأربعاء، مُحاكمة 6 متهمين في جناية إنهاء حياة شاب بسبب خلافات سابقة بينه وبين المتهم الأول.

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تُعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدي، وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود.

تعود أحداث القضية رقم 11777 لسنة 2023 جنايات مركز أبو كبير، المقيدة برقم 2355 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، ليوم 9 يوليو 2023، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: محمود ص أ ش، 28 سنة، سائق، ومحمد أ م أ م، 31 سنة، نجار، وعاطف ال م ال، 31 سنة، نجار، ومصطفى ر ع، وعبدالعزيز ع م ع، وإبراهيم ص ع، مقيمين بمركز أبو كبير، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه أشرف عمران محمد إبراهيم، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، وذلك على إثر خلافات بين المجني عليه والمتهم الأول.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين كانت قد حدثت مشادة كلامية بينهم وبين المجني عليه استل على إثرها المتهم الأول سلاح ناري (بندقية خرطوش) مملوكة للمجني عليه، والتي كان ممسكا بها بيده، فأطلق صوبه طلقة استقرت برأسه فخر صريعا فوالى التعدي عليه وأطلق صوبه طلقة أخرى استقرت بالإلية اليسرى وهما الإصابتين الموصوفتين بتقرير الصفة التشريحية حال كون باقي المتهمين متواجدين على مسرح الواقعة للشد من أزره، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم صالح.ح بالسجن المُشدد 6 سنوات، وذلك لإدانته بالإتجار في الهيروين بالقطامية.

وشمل الحكم تغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، وألزمت بالمصاريف الجنائية، وبمصادرة المخدر المضبوط.

كما قضت بمُعاقبة المُتهم سيد.أ بالسجن المُشدد 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المُستشارين د.عادل محمد السيوي وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمد جاويش وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم صالح.م أنه في يوم 5 يونيو 2023 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق.

وأسندت النيابة أيضاً للمتهم الثاني سيد.أ أنه أحرز بقصد التعاطي مُخدري الهيروين والحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وثبت من تقريري المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن اللفافات المضبوطة بحوزة المُتهمين تحوي الهيروين المُخدر المُدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

كما ثبت بتحليل بول المُتهم الثاني إيجابيتها لأحد نواتج أيض الحشيش المُخدر المُدرج بالجدول الأول من قانون المُخدرات.