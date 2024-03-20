قرار جديد في محاكمة متهمين بـ"خلية المرج الإرهابية"

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة ببدر، قرارًا بتأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين سبق الحكم عليهما غيابي في اتهامهما مع آخرين في القضية المعروفة بـ"خلية المرج الإرهابية"، لجلسة 2 يونيو المقبل، للاستجواب.

جاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 3257 لسنة 2023، أنه بتاريخ 13 نوفمبر 2014، بدائرة المرج محافظة القاهرة، المتهمون جميعا انضموا إلى جماعة أسست على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان منعوا مؤسسات الدولة وسلطتها العامة، وتخريب المؤسسات العامة والخاصة، بهدف الإخلال بالنظام العام وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها.

وأكد أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون "جماعة الإخوان"، والغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

ووجه للمتهمين الثالث والرابع حيازة مواد مفرقعة "مخاليط ألعاب ناريةـ كلورات البوتاسيم، ومفرقعات الكلورات"، قبل الحصول على ترخيص بذلك، قصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بالوحدة الوطنية.

حريق فى إحدى عمارات وسط البلد.. تفاصيل

شب منذ قليل حريق في أحد مخازن عمارات وسط البلد بميدان عرابي من ناحية شارع زكي وتم إبلاغ جهات التحقيق القضائية المختصة والتي أمرت بفتح تحقيق مباشرة.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق نشب في أحد مخازن عمارات وسط البلد بميدان عرابي من ناحية شارع زكي.

وكانت النجدة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق في أحد مخازن عمارات وسط البلد بميدان عرابي من ناحية شارع زكي وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق.

نصائح لتفادي اندلاع الحرائق:

إدارة الحماية المدنية، تؤكد أنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

كما تنوه الإدارة بعدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتوضح الإدارة أن هناك أخطاء متكررة للحرائق، منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء في حرائق الزيوت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدالها بالصابون.