ضبط 6 آلاف علبة سجائر دون فاتورة بالفيوم

تواصل إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، تنفيذ الحملات على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية بمدينة الفيوم.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والمهندس سيد أحمد حرزالله مدير مديرية التموين، بشأن تنفيذ حملات تموينية للتفتيش على الأسواق ومتابعة التجار.

ضبط تريسيكل يحمل سجائر بدون فاتورة بمدينة الفيوم

وأوضح مدير المديرية أن الحملة المشكلة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بالتعاون وإدارة تموين بندر الفيوم ثان، قامت بالمرور على الأسواق والمحال التجارية بنطاق الإدارة وتمكنت من ضبط عدد 6 آلاف علبة سجائر دون فاتورة محملة على تريسيكل، قام السائق بتغطيتها بباب خشبي وفرش من القماش لتضليل رجال الحملة التموينية، وخلال اشتباه مفتشي التموين بالتريسيكل تم تفتيشه ليتم العثور على كمية السجائر المذكورة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر ضد السائق.

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملة قامت بتحرير عدد من المحاضر المتنوعة لأصحاب المحال التجارية وذلك لنقص الوزن والمواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم نظافة أدوات العجن بالمخابز، وعدم إعطاء بون الصرف، وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، بالإضافة إلى تحرير مخالفات وتقارير للمخابز لقيام أصحابها بتجميع كميات من الدقيق البلدي تمهيدا لبيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، وتم تحرير المحاضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

جاء ذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

ومن جانبه أكد المهندس السيد أحمد السيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.

وشدد “حرز الله” على أهمية إستمرار الحملات الرقابية ليلا ونهارا لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، ومواجهة غلاء الأسعار واحتكار وتخزين السلع الغذائية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.