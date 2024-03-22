الحملة الانتخابية للمرشحون الرئاسة تقترب من نهايتها استعدادا لانتخابات السنغال

يقوم المرشحون للرئاسة في السنغال، بمحاولة أخيرة للحصول على أصوات قبل انتخابات يوم الأحد.

وتجري آخر فعاليات الحملة الانتخابية في داكار، قبل بدء القيود الانتخابية في منتصف ليل الجمعة.

وقد أثر شهر رمضان، وهو فترة صيام للسنغال ذات الأغلبية المسلمة، على أنشطة الحملة.

ويتنافس 17 مرشحا على المنصب الأعلى، لكن من المرجح أن يصبح السباق منافسة بين باسيرو ديوماي فاي من المعارضة وأمادو با، رئيس الوزراء السابق.

وتعهد ثلاثة مرشحين بدعم فاي، بمن فيهم نجل الرئيس السابق عبد الله واد، الذي منع من الانتخابات.

وطوال فترة الحملة الانتخابية، وعد الطامحون بمعالجة البطالة والإصلاح المؤسسي والوضع الاقتصادي الصعب.

تعتبر السنغال واحدة من أكثر دول القارة استقرارا. إنها الدولة الوحيدة في البر الرئيسي لغرب إفريقيا التي لم تشهد انقلابا وشهدت ثلاثة انتقالات سلمية إلى حد كبير للسلطة.

ومع ذلك، أثارت محاولة مثيرة للجدل من قبل الرئيس الحالي ماكي سال لتأجيل التصويت احتجاجات عنيفة الشهر الماضي، سال لن يترشح بعد أن قضى فترتين.

يوم الأحد ، ستفتح صناديق الاقتراع في الساعة 08:00 (بالتوقيت المحلي وبتوقيت جرينتش) وتغلق في الساعة 18:00، ومن المتوقع صدور النتائج المؤقتة في موعد أقصاه يوم الجمعة التالي.

تتوجه السنغال إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد، للتصويت في سباق رئاسي محتدم أشعل التوترات السياسية واختبر واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في غرب إفريقيا.

وستجرى الانتخابات الرئاسية بعد الكثير من عدم اليقين في أعقاب جهود الرئيس ماكي سال الفاشلة لتأجيل التصويت في 25 فبراير حتى نهاية العام ، مما أثار احتجاجات عنيفة.

وفي أحدث تحول للأحداث التي سبقت انتخابات يوم الأحد أطلق سراح زعيم المعارضة البارز عثمان سونكو من السجن الأسبوع الماضي مما أثار احتفالات مبتهجة في شوارع دكار وتجدد الإثارة بشأن المنافسة.

ومن المقرر أن تكون انتخابات الأحد رابع انتقال ديمقراطي للسلطة في السنغال منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960. وينظر إلى البلاد على أنها ركيزة للاستقرار في منطقة شهدت عشرات الانقلابات ومحاولات الانقلاب في السنوات الأخيرة.

وقال عليون تيني، مؤسس أفريكاجوم، وهي مؤسسة فكرية سنغالية، لوكالة أسوشيتد برس إن انتخابات يوم الأحد سجلت رقما قياسيا قاتما في التاريخ الديمقراطي للبلاد، حيث اتهمت جماعات حقوق الإنسان حكومة سال بقمع وسائل الإعلام والمجتمع المدني والمعارضة.

وقال تين: "لقد كانت أطول عملية انتخابات رئاسية وأكثرها عنفا، مع أكبر عدد من القتلى والجرحى والمعتقلين السياسيين".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن ما يقرب من 1000 من أعضاء المعارضة والناشطين اعتقلوا في جميع أنحاء البلاد في السنوات الثلاث الماضية. لكن في مقابلة حديثة مع وكالة أسوشيتد برس ، نفى سال أنه يحاول التمسك بالسلطة.

هناك 19 مرشحا في السباق ، وهو أعلى رقم في تاريخ السنغال. ومن بين هؤلاء رئيس وزراء سابق، وحليف مقرب من سونكو - الذي منع من الترشح - وعمدة سابق لداكار. ومن المتوقع على نطاق واسع إجراء جولة إعادة بين المرشحين الرئيسيين.

وعلى الرغم من الاضطرابات العنيفة في الأشهر الأخيرة، يقول محللون إن البطالة هي الشاغل الرئيسي لغالبية الشباب السنغالي حوالي نصف سكان السنغال البالغ عددهم 17 مليون نسمة تقل أعمارهم عن 18 عاما ، وفقا ل Afrobarometer ، وهي مجموعة أبحاث استقصائية مستقلة.

"السؤال الكبير الآن للانتخابات السنغالية هو كيف سنخرج من الفقر" ، قالت مريم وون لي ، زعيمة حزب سياسي سنغالي سابقة، لا يمكننا رؤية نهاية النفق الناس لا يرون ذلك.

ويعيش نحو ثلث السنغاليين في فقر، وفقا لبيانات البنك الدولي. وقد فر الآلاف نحو الغرب بحثا عن فرص اقتصادية، وقاموا برحلات محفوفة بالمخاطر ومميتة في كثير من الأحيان.

ويقول محللون إن أمادو با، رئيس الوزراء السابق، وباسيرو ديوماي فاي، المدعوم من سونكو، من المرجح أن يظهرا بين المرشحين الأوفر حظا.

كما أطلق سراح فاي من السجن الأسبوع الماضي، في الوقت المناسب لقضاء الأيام الأخيرة من الفترة التي سبقت تصويت يوم الأحد في الحملة الانتخابية.

واستبعد سونكو من الاقتراع في يناير كانون الثاني بسبب إدانته السابقة بتهمة التشهير حسبما ذكرت أعلى سلطة انتخابية في السنغال في ذلك الوقت.

ويؤكد أنصاره أن مشاكله القانونية جزء من جهود الحكومة لعرقلة ترشحه.

واجه زعيم المعارضة الشعبية عددا كبيرا من المشاكل القانونية التي بدأت عندما اتهم بالاغتصاب في عام 2021.

وتمت تبرئته من التهمة لكنه أدين بإفساد الشباب وحكم عليه بالسجن لمدة عامين في الصيف الماضي، مما أشعل احتجاجات دامية في جميع أنحاء السنغال.

وشهدت السنغال اضطرابات دامية الصيف الماضي عندما خرج محتجون إلى الشوارع بسبب مخاوف من أن يسعى سال لولاية ثالثة.

تحظر الإصلاحات الدستورية على الرئيس أن يخدم أكثر من فترتين متتاليتين كما تقرر في استفتاء عام 2016.

واستبعد سال في نهاية المطاف ولاية ثالثة.

ومن بين المتنافسين الآخرين على المراكز الأولى في السباق إدريسا سيك، الذي خاض سباقات سابقة وشغل منصب رئيس الوزراء قبل نحو 20 عاما قبل إقالته وسجنه لفترة وجيزة بسبب مزاعم فساد، وخليفة سال، رئيس بلدية دكار السابق وشخصية معارضة منذ فترة طويلة، سال والرئيس غير مرتبطين.

وأنتا باباكار نغوم، أول امرأة تترشح للرئاسة منذ سنوات، هي المرشحة الرئاسية الوحيدة في السباق، لكن قليلين يتوقعون حصولها على حصة كبيرة من الأصوات.

وساعدت خطوة سال المفاجئة للإفراج عن سونكو وفاي على نزع فتيل التوترات التي تصاعدت في الأشهر الأخيرة. ويقول مراقبو الانتخابات إن انتخابات الأحد من المرجح أن تكون سلمية.

"تخفيف العقدة خفف الأمور قليلا، وجلب القليل من الهدوء إلى الساحة العامة"، قالت روخياتو غاساما، وهي مراقبة انتخابات من المجتمع المدني وفقا لتحليلي، سنجري انتخابات سلمية".