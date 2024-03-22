تعزيز هيكلية "أوجلفي وان" مع إطلاق خدمات الجيل التالي

أعلنت شركة "ميماك أوجلفي"، الشبكة الإبداعية الرائدة والمتكاملة الحائزة على عدة جوائز، عن تعزيز الهيكلية القيادية وإطار عمل "أوجلفي وان"، وتوسيع نطاق خدماتها على المستوى العالمي والإقليمي. وستتولى "أوجلفي وان"، مهمة توفير خدمات الجيل التالي للعملاء، لإنشاء وإرساء علاقات وشراكات قيّمة ومستدامة من خلال التصميم والإلتزام والابتكار. وستعتمد "أوجلفي وان"، نهجاً متميزاً لتوفير خدمات وحلول تستند إلى الإبداع المدعوم بالبيانات والمعزز بالذكاء الاصطناعي، بهدف تحقيق قيمة مضافة للأعمال والعلامات التجارية والعملاء. يمكن متابعة الفيديو على هذا الرابط للتعرف أكثر على خدمات "أوجلفي وان".

تُمثل Ogilvy One، العلامة التجارية العالمية التي تُعنى بتجربة العملاء الحالية التي توفرها أوجلفي، وتتطلع إلى الإرتقاء بهذه التجارب والخدمات والحلول إلى الجيل التالي بالإضافة إلى خدمات علاقات العملاء. وتستند الشركة إلى الفهم والمعرفة العميقة للعلامات التجارية ورؤية شاملة ومتكاملة الأبعاد للمستهلكين، إلى جانب مستويات الإبداع الحائز على جوائز والبيانات القوية المدعومة بالتكنولوجيا.

وأعلنت الشركة عن تعيين كينت ويرتايم، في منصب الرئيس التنفيذي العالمي في أوجلفي وان، مع فريق قيادي موسع يضم كلير لوسون، الرئيس التنفيذي لشؤون العملاء في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وحازم الزيات، الرئيس التنفيذي لتجربة العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سيتولى هذا الفريق المتميز قيادة وإدارة أوجلفي وان عبر جميع المكاتب الإقليمية لشركة ميماك أوجلفي.

وفق تقرير3 Mesh Experience Research 202، تتميز العلامات التجارية التي تنجح ببناء علاقة إيجابية مع المستهلك، بقدرتها على تحقيق تأثير إيجابي أكبر بثلاثة أضعاف من العلامات التجارية الأخرى. وانطلاقاً من إدراكها لأهمية هذا التوجه وفعاليته، توفر "أوجلفي وان"، مجموعة من الخدمات لتصميم وبناء العلاقات التي تعكس بصورة حقيقية العلامات التجارية والتي من شأنها استقطاب العملاء، وتصميم الخدمات، وتمكين التجارة الدائمة، وإدارة علاقات العملاء وبرامج الولاء. وتعتمد هذه الخدمات على القسم التكنولوجي العالمي الموحد المدعوم من Verticurl، وكالة خدمات تكنولوجيا التسويق الرائدة التي استحوذت عليها شركة أوجلفي في عام 2013.

تضم "أوجلفي وان" ما يقرب من 3800 متخصص حول العالم في مجالات الإستراتيجية والإبداع والتصميم وتجربة المستخدم/واجهة المستخدم والبيانات والوسائط والأداء وتكامل المنصات والتكنولوجيا الإبداعية والابتكار والذكاء الاصطناعي إلى جانب مجالات أخرى. وتعمل "أوجلفي وان" حالياً مع مجموعة واسعة من العملاء من شركات B2C وB2B، بما في ذلك مجموعة من أبرز العلامات التجارية في العالم مثل آي بي إم، وموندليز، ونستله، ويونيليفر، وكوكا كولا، وفيرايزون للاتصالات، وEnterprise، بالإضافة إلى العملاء الإقليميين والمحليين. وعلى مستوى المنطقة، تتعاون "أوجلفي وان" مع شركة الدار العقارية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومجموعة دار، وأمريكان إكسبريس، و"الفطيم"، وغيرها من العلامات التجارية الرائدة.

وقالت ديفيكا بولشانداني، الرئيسة التنفيذية العالمية لشركة أوجلفي:"عندما استخدم ديفيد أوجلفي لأول مرة، مصطلح التسويق المباشر قبل عقودٍ مضت، كان يدرك أن بعض أساليب التسويق الأكثر فعالية، لا تتوجه فقط إلى الجمهور المستهدف، بل تسعى إلى التواصل معهم وإشراكهم بشكلٍ مباشر وبأسلوب شخصي وفردي. وفي عصرنا هذا، يتوجب علينا العمل للإرتقاء بهذا التوجه إلى مستويات وآفاق جديدة، وهذا ما نتطلع إلى تحقيقه مع الفريق القيادي الجديد لـ "أوجلفي وان"، إلى جانب التزامنا بتصميم وتعزيز العلاقات التي تستند إلى الأفكار والرؤى التي من شأنها تحقيق التبادل للقيمة الثابتة والمستدامة بين المستهلكين والعلامات التجارية لعملائنا".

وقال غسان مرقة، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "ميماك أوجلفي آند ماذر": "تندرج هذه الخطوة التطويرية، في إطار الاستجابة المباشرة للاحتياجات الناشئة والمتنامية لعملائنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذين يتطلعون إلى تحقيق تجارب تعتمد على البيانات والتكنولوجيا المتقدمة والحلول الإبداعية. تتمتع Ogilvy One، بمكانة فريدة ورائدة، حيث تعمل على تصميم وإرساء علاقات قيّمة للعلامات التجارية، التي من شأنها إحداث تأثير إيجابي وذي صلة ومستدام، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وخدمات الجيل التالي، إلى جانب الاعتماد على قوة الإبداع الواسعة النطاق. وستواصل شركة ميماك أوجلفي في هذا النهج، ومساعدة شركائنا على تحقيق التمايز والارتباط والتواصل مع المستهلكين".

قال حازم الزيات، الرئيس التنفيذي لتجربة العلاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحولاً بارزاً على مدى السنوات القليلة الماضية، وتسارعت وتيرة هذا التحول من خلال رؤية صلبة وبنية تحتية وأجيال المستقبل الذين يتطلعون إلى تحقيق المزيد من المرونة والتجارب وفقاً لشروطهم ومعاييرهم الخاصة. ولقد نجحت Ogilvy One، منذ إطلاقها في قيادة العلاقات المباشرة بين العلامات التجارية وعملائها، واليوم نواصل العمل والمضي قدماً في هذا النهج، من خلال تعزيز وتحفيز مجالات التأثير على مستوى تقاطع البيانات والعملاء والعلامة التجارية والأعمال والتكنولوجيا، وكل ذلك مدعوماً باستراتيجيتنا وفلسفتنا "الإبداع بلا حدود".