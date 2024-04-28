اليوم .. الزمالك ضيفًا على دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفدرالية

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا على نظيره دريمز الغاني في تمام السابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة على ملعب بابا يارا لحساب مواجهات إياب الدوري نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الافريقية.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

كان لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين الأسبوع الماضي على ملعب ستاد القاهرة الدولي قد انتهى بالتعادل السلبي.

وتأتي قائمة الزمالك في اللقاء على النحو التالي ..

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا