Qualcomm: ألعاب Windows ستعمل على أحدث شرائح الكمبيوتر المحمول Arm

يقال إن شركة Qualcomm لديها أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة تعتمد على Arm في طور الإعداد، بينما يُعتقد أن الإصدارات الاستهلاكية من Surface Pro 10 و Surface Laptop 6 الجديد التي تعمل على مجموعة شرائح Snapdragon X Elite في الطريق. في حين أن ذلك في الماضي كان يعني أن صانعي برامج Windows المستندة إلى x86 وx64 يحتاجون إلى نقل تطبيقاتهم، فقد سعت شركة Qualcomm إلى طمأنة مطوري الألعاب بأن عناوينهم ستعمل بشكل جيد بمجرد إخراجها من الصندوق على أي أنظمة Snapdragon X Elite غير معلنة والتي يحدث فقط أن يأتي.

وفي مؤتمر مطوري الألعاب، قال عصام خليل، مهندس كوالكوم، للجمهور إن أجهزة الكمبيوتر ستستخدم المحاكاة لتشغيل العديد من ألعاب x86 وx64 بأقصى سرعة تقريبًا دون الحاجة إلى تعديل الكود أو تغيير أي أصول. وفقًا لموقع The Verge، أوضح خليل أن الألعاب عادةً ما تكون معوقة بواسطة وحدة معالجة الرسومات، وأن المحاكاة لا تؤثر على أداء وحدة معالجة الرسومات. على هذا النحو (باستثناء بعض تكاليف وحدة المعالجة المركزية عندما يتم تشغيل مجموعة من التعليمات البرمجية في لعبة ما من خلال عملية المحاكاة الخاصة بها لأول مرة)، تقترح شركة Qualcomm أن العديد من العناوين ستؤدي بشكل جيد.

هناك بعض المحاذير. لن تعمل بعض الألعاب ببساطة من خلال المحاكاة، خاصة تلك التي تستخدم تقنية مكافحة الغش على مستوى kernel. ومع ذلك، قامت شركة Qualcomm باختبار محاكاتها مع أفضل الألعاب على Steam ويبدو أنها مقتنعة بأن تقنيتها يجب أن تكون قادرة على التعامل مع معظم الألعاب.

بخلاف ذلك، أخبر خليل المطورين أن لديهم خيارين آخرين لتشغيل ألعابهم على أجهزة Windows المستندة إلى Snapdragon. يمكنهم نقل عناوينهم بالكامل إلى ARM64 الأصلي للحصول على الأداء الأمثل لوحدة المعالجة المركزية واستخدام الطاقة. وبدلاً من ذلك، ستدعم شركة Qualcomm تطبيقات ARM64EC الهجينة، حيث تعمل مكتبات Windows وبرامج تشغيل Qualcomm محليًا، ولكن تتم محاكاة الأجزاء الأخرى من البرنامج. ويقال أن هذا يقدم أداءً "قريبًا من السكان الأصليين".

إذا تمكنت Qualcomm بالفعل من تنفيذ خدعة المحاكاة هذه كما وعدت، فستكون خطوة مثيرة للإعجاب، ويمكن أن تساعد في النهاية أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بنظام Windows والتي تعمل بنظام التشغيل Arm على تقديم مزيج من الأداء القوي وكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة مقارنة بالأجهزة التي تعتمد على Intel x86. ومع ذلك، فإن الدليل موجود في الحلوى. لم يكن لدى Qualcomm سجل حافل من مضاهاة x86/x64 حتى الآن. في الواقع، انتقد كبير المحررين Devindra Hardawar جهاز Surface Pro 9 القائم على Arm بسبب مضاهاة Windows الضعيفة.

حتى الآن، يمكن القول إن شركة Apple هي الشركة الأكثر نجاحًا في محاكاة برنامج x86 على شرائح M-series المستندة إلى Arm بمساعدة طبقة الترجمة Rosetta 2. إحدى النقاط الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار هنا هي أن Apple لديها سيطرة كاملة على النظام البيئي بأكمله، كما يشير PC Gamer، بما في ذلك الأجهزة ونظام التشغيل. على هذا النحو، ربما تستطيع Apple تحسين عملية المحاكاة بشكل أفضل من الشركات الأخرى التي توفر أجزاء أقل من المعادلة، مثل Qualcomm مع وحدات معالجة الرسومات ووحدات المعالجة المركزية الخاصة بها.