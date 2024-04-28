أسعار زيت الطعام اليوم الأحد في الأسواق

أسعار زيت الطعام اليوم.. شهدت أسعار زيت الطعام خلال مستهل التعاملات اليوم الاحد في الاسواق المصرية ولدى تاجر الجملة، استقرارًا، حيث ثبتت أسعار زيت الأولين، وأيضًا زيت الصويا المكرر، كما استقرت أسعار باقي الأنواع.

وخيم الثبات على أسعار البيع للمستهلك خلال التعاملات، حيث تراوح ما بين 70 إلى 215 جنيهًا، حسب نوع ووزن كل زجاجة.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار زيت الطعام خلال مستهل التعاملات الصباحية، حيث استقرت الاسعار في الاسواق المصرية، وجاءت على النحو الاتي:

أسعار زيت الطعام اليوم الاحد في الاسواق

سعر زيت الصويا المكرر

وشهد سعر طن زيت الصويا استقرارًا، مسجلًا 49,000 جنيه

زيت الأولين

كما ثبتت القيمة الشرائية لسعر طن زيت الأولين، في السوق المحلية، عند 54,000 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة الخام

وشهد سعر طن زيت الذرة الخام ثباتًا في قيمته الشرائية، مسجلًا 45,000 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة المكرر

واستقر سعر زيت الذرة المكرر، مسجلًا 55,000 جنيه للطن.

زيت عباد الشمس المكرر

وتراجعت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، لتسجل عند مستوى 52,000 جنيه للطن.

سعر الزيت للمستهلك

وبلغ سعر زيت عافية ذرة «800 مل» نحو 120 جنيهًا، وسجل سعر زيت كريستال ذرة «1» لتر 125 جنيهًا، وزيت حلوة خليط 2.25 لتر 215 جنيهًا، وزيت عباد الشمس «1 لتر» 91 جنيهًا، وسعر زيت سندباد «1 لتر» 70 جنيهًا، وزيت قلية خليط «1» لتر 100 جنيهًا، وزيت وزيت عباد كريستال «0.8 لتر» 105 جنيهات.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، سبق وأكد أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يتخطى الـ6 أشهر، لافتًا إلى استمرار توفير السلع الأساسية بتخفيضات تصل إلى 30% بمنافذ الوزارة ومعارض أهلا رمضان.

وأضاف، أن قيمة السلع التي يتم توفيرها شهريا تبلغ 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 833 مليون جنيه لحزمة الدعم الإضافي لصالح الفئات الأولى بالرعاية البالغ عددهم 36 مليون مستفيد لمدة 6 أشهر، مشددا على أن الفئات المستحقة لهذه الزيادة هم الأسر الأكثر احتياجًا وتشمل أصحاب في الشهرية الأقل من 2700 جنيه وأصحاب المعاش الذى يقل عن 2500 جنيه، والفئة الثالثة مستفيدي تكافل وكرامة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.