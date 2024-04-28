رنا خطاب بطلة جحر الفئران تفوز بجائزة أفضل ممثلة من مهرجان بريكس السينمائي

فازت الممثلة رنا خطاب عن دورها في فيلم جحر الفئران للمخرج محمد السمان بجائزة أفضل ممثلة بمهرجان بريكس السينمائي في روسيا والذي يُعد جزءً من مهرجان موسكو السينمائي الدولي، وذلك بعد فوزها بتنويه خاص من مهرجان عمان السينمائي الدولي.

العرض العالمي الأول لفيلم حجر الفئران

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، كما شهد عرضه الدولي الأول بمهرجان عمان السينمائي الدولي.

نبذة عن رنا الخطاب

بدأت رنا الخطاب مسيرتها في إذاعة "نجوم إف إم" ثم ظهرت في عدة أعمال تلفزيونية ومسرحية مثل مسرحية الحفيد وأحفاد ريا وسكينة، ومسلسل ب١٠٠ وش ولمس أكتاف، وأحدثهم دور "سالي" في مسلسل العتاولة في الموسم الرمضاني الذي انتهى لتوه. يحكي فيلم جحر الفئران قصة خلود الشابة التي تضطر لمخالفة مبادئها للحصول على سبعة آلاف جنيه يتوقف عليهم مصير استقرار أسرتها بالكامل. الفيلم من بطولة رنا خطاب ومحمد يوركا وحنان حلمي، ومن تأليف وإخراج وإنتاج محمد السمان، الذي سبق له الحصول على جائزة ساويرس الثقافية لأفضل سيناريو عن فيلم أرضيون عام 2022، ومدير تصوير محمود النمر.

محمد السمان مؤلف ومخرج مصري، وعضو نقابة المهن السينمائية عن شعبة إخراج، صنع العديد من الأفلام الروائية التي حاز بعضها على جوائز في مهرجانات مختلفة، ومنها بيت الرماية وحدث بالفعل وظل نور. عمل أيضًا كمونتير في العديد من الأفلام والبرامج التلفزيونية. صدرت روايته الأولى عريس الغفلة عام 2019، ثم رواية ريموندا عام 2021.

