مسلسل المداح الحلقة 13.. مخطط لهزيمة حمادة هلال والجن يهدد والدته

تستمر الأحداث المثيرة في مسلسل المداح الحلقة 13 “أسطورة العودة" حيث يواجه صابر المداح (حمادة هلال) تحديا جديدا في واحة سيوة ضد الجن موت (حمزة العيلي) في محاولة لإنقاذ "سيد" ابن "عم فاروق".

تشهد أحداث مسلسل المداح الحلقة 13، من المسلسل أحداثا غريبة في منزل أم صابر المداح (حنان سليمان) حيث تسمع أصواتا غريبة وترى ابنها عز (هادي خفاجة) الذي مات في الأجزاء الأولى من المسلسل.

مسلسل المداح

يخبر عز أمه أنه غير مرتاح وأن ذلك بسبب ما يفعله أخيه صابر المداح وأنه في عذاب كبير بسببه.

وتتابع أحداث مسلسل المداح الحلقة 13 بمشاجرة بين رحاب (هبة مجدي) وصابر المداح بسبب إهماله لعائلته، وتتهمه رحاب بإجراء عمل لها بالطاعة وأنها عثرت عليه في المقابر، بينما يؤكد لها صابر أنه لم يفعل شئ لها وأن ماحدث من مكائد الجن للوقيعة بينهما.

مسلسل المداح

يذهب المعالج الروحاني الدكتور سميح (فتحي عبدالوهاب) إلى أم صابر المداح وتخبره عن ظهور ابنها عز المتوفي لها، ويطلب منها سميح عدم إخبار صابر بذلك.

في الوقت نفسه، تلتقي كاسيا (مي سليم) بالدكتور سميح ويخططان لهزيمة صابر المداح، كما يلتقي عبدالرازق (صبحي خليل) مع كاسيا ويخبرها أنه سينشر فضيحة لعائلة المداح قريبا.

مسلسل المداح

يسافر صابر المداح إلى مكان مجهول في واحة سيوة يقوده خاتم مضيء، وبعدها يصل إلى مقام سيدي جعفر لكنه يجد الباب مغلقا، ويخبره خادم المقام أن الباب مغلق منذ سنوات طويلة ويمنع دخوله.

تذهب رحاب إلى المكان الذي عثر فيه صابر على الخاتم المضيء وتضع حجاب (عمل) بين الصخور، بعدها تعاتبه رحاب وتخبره بأنها لم تعد تهتم بأي شيء يخص علاقتهما.

يلعب عبدالرازق وزوجته مدام غادة مع حسن سلام (خالد سرحان) ويحاولان النصب عليه والاستيلاء على أمواله بتدبير من الدكتور سميح.

في نهاية الحلقة، يظهر الجن موت لأم صابر المداح ويحاول الهجوم عليها، تنتهي الحلقة بأحداث مشوقة تترك المشاهدين يتساءلون عن مصيرها.

مسلسل المداح

تفاصيل مسلسل المداح

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي. تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.