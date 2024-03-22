ميدو: كنت أتمنى بقاء إمام عاشور في الزمالك لهذا السبب

أكد أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق أنه كان يتمنى استمرار إمام عاشور مع الزمالك وعدم انتقاله لصفوف الأهلي.

وقال ميدو في تصريحاته خلال برنامج المقالب الرمضاني "رامز جاب من الأخر" مع الفنان رامز جلال: " إمام عاشور زملكاوي وهو من أسرة زملكاوية وكنت أتمنى استمراره في القلعة البيضاء ".

وشدد ميدو أن إمام عاشور لاعب كبير وإضافة قوية لأي فريق ينتمي إليه، وأن رحيله عن الزمالك أثر بالتأكيد على الفريق.

ورد إمام عاشور على ميدو قائلًا: " لا يا كابتن أنا أهلاوي، وليس شرطا عندما تكون عائلتي زملكاوية أن أكون زملكاويًا، أحب النادي الأهلي وقررت الانتقال له عن قناعة تامة ".

إمام عاشور: " لو عاد بي الزمن سأنتقل للأهلي"

أكد إمام عاشور نجم الأهلي ومنتخب مصر أنه اتخذ قرار انتقاله إلى القلعة الحمراء قادمًا من الزمالك عن اقتناع، وأنه إذا عاد به الزمن سيقرر الانتقال إلى الأهلي مرة أخرى.

ورد أحمد حسام ميدو على إمام عاشور أنه لا يوجد لاعب ارتدى قميص القطبين ولم يحب نادي الزمالك أكثر من الأهلي، وهذا ما حدث مع التوأم حسام وإبراهيم حسن ".

ووجه رامز جلال سؤال إلى إمام عاشور قائلًا: " السنة اللي فاتت قولتلك أنت مضيت للأهلي، قولتلي لا وكذبت عليا لية؟.. وأجاب إمام عاشور: " علشان الموضوع يعدي".