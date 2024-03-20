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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميدو: كل من أدار اتحاد الكرة أخر 10 سنوات لا يصلح لإدارته مجددًا

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

طالب الإعلامي أحمد حسام ميدو أعضاء اتحاد الكرة الحاليين بعدم الترشح في انتخابات اتحاد الكرة القادمة، مشيرًا إلى أن هناك قائمة قوية ستتواجد خلال الفترة القادمة.

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وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "انتخابات اتحاد الكرة ستكون بعد الأولمبياد، ومن حق الجميع الدخول في منافسة شريفة، وكنت سعيدًا بقرار بعض المتخصصين في كرة القدم بالترشح للانتخابات".

وتابع: "أتمنى من المتواجدين في اتحاد الكرة عدم التفكير في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة القادمة".

وأكمل: "لابد من وجود مشورع جيد لتطوير كرة القدم، وعلى الجميع أن يستعد لانتخابات اتحاد الكرة القادمة، وهناك قائمة قوية ستدخل الانتخابات".

واختتم ميدو تصريحاته قائلًا: "سأكون غير سعيد بتواجد أي مسؤول داخل اتحاد الكرة سبق تواجده في إدارة الاتحاد خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، ف كل من أدار الاتحادأخر 10 سنوات لا يصلح لإدارته مجددًا".

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