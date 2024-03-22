رامز يسخر من ميدو وإمام عاشور في برنامج "رامز جاب من الآخر"

حل النجمان أحمد حسام ميدو وإمام عاشور ضيفين، اليوم الجمعة، في الحلقة الثانية عشر من برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، تقديم الفنان الكوميدي رامز جلال، والمذاع على فضائية "MBC Masr"، خلال شهر رمضان المبارك.

وقدم رامز ضيوفه، قائلا: “جايلنا نجم ولاعب واجه كتير من المصاعب بسبب أنه ساب النادي بتاعه ارفض مش لاقي ذاته والنادي بيأخر عليه مستحقاته تتدخل ليه في خصوصياته".

وتابع:"معانا اعلامي عامل حكيم وواعظ وطول عمره بيجي مع نادي على حساب نادي تاني مفيش حيادية معانا ومعاكو المحلل القلبوظ واللاعب النرفوز المذيع اللي مش سالك والنجم اللي ساب الزمالك أحمد حسام ميدو وإمام عاشور”.

فكرة برنامج رامز جاب من الآخر

وتقوم فكرة برنامج رامز جلال الجديد "رمضان 2024" على "مقلب" رامز جلال مع اثنين من المشاهير الذين تجمعهم خصومة أو خلاف أو متفقين في نفس النشاط، مثل استضافة الفنان حسن شاكوش وزوجته السابقة ريم طارق، وسمية الخشاب، وآيتن عامر، وأحمد السقا وباسم سمرة أو حمادة هلال وأحمد فهمي أو بدرة وجوهرة وغيرهم.

ضحايا البرنامج

ومن ضحايا هذا الموسم نجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته ريم طارق، وحمدي الميرغني وأحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة.