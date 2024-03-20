رد مفاجئ من بدرة على رامز جلال.. "جاية من تشيلي لمصر تعملي إيه"

حلت الراقصتان جوهرة الروسية وبدرة التشيلية ضيفتين اليوم الأربعاء، في الحلقة العاشرة من برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، تقديم الفنان الكوميدي رامز جلال، والمذاع على فضائية "MBC Masr"، خلال شهر رمضان المبارك.

ورحب رامز جلال بالراقصتين في الحجرة السوداء بعدما انزلقتا من بابين بعد قول كلمة السر “الكالون في السيفون”.

وسأل رامز جلال بدرة عن سبب مجيئها من تشيلي إلى مصر رغم بعد المسافة والتي تبلغ زمن سفرها نحو 18 ساعة، لترد: “لكي أصنع الأموال يا حبيبي"، ليعقب: “بسببكم دينا قاعدة في البيت وفيفي عبده بتسرح بعربية تين شوكي”.

فكرة برنامج رامز جاب من الآخر

وتقوم فكرة برنامج رامز جلال الجديد "رمضان 2024" على "مقلب" رامز جلال مع اثنين من المشاهير الذين تجمعهم خصومة أو خلاف أو متفقين في نفس النشاط، مثل استضافة الفنان حسن شاكوش وزوجته السابقة ريم طارق، وسمية الخشاب، وآيتن عامر، وأحمد السقا وباسم سمرة أو حمادة هلال وأحمد فهمي أو بدرة وجوهرة وغيرهم.

ضحايا البرنامج

ومن ضحايا هذا الموسم نجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته ريم طارق، وحمدي الميرغني وأحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة.