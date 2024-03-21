سمية الخشاب تكشف حقيقة خلافها مع آيتن عامر في "رامز جاب من الآخر"

حلت الفنانتان سمية الخشاب وأيتن عامر ضيفتين اليوم الخميس، في الحلقة الحادية عشر من برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، تقديم الفنان الكوميدي رامز جلال، والمذاع على فضائية "MBC Masr"، خلال شهر رمضان المبارك.

وفي بداية الحلقة سخر رامز جلال من سمية الخشاب قائلا: "بلطية إسكندرية بتتخض هنا.. جاية ببدلة الفضاء.. لابسة فويل.. جمبسوت ده ولا عفريتة ولا ايه".

وتحدثت سمية الخشاب على خلافها مع آيتن عامر قائلة: "آيتن عامر مقالتش عليا إني مبفهمش في الموضة".

كما سخر من مشاركتها في مسلسل "بـ100 راجل" قائلا: "في سواقة ميكروباص بالخدود ديه".

فكرة برنامج رامز جاب من الآخر

وتقوم فكرة برنامج رامز جلال الجديد "رمضان 2024" على "مقلب" رامز جلال مع اثنين من المشاهير الذين تجمعهم خصومة أو خلاف أو متفقين في نفس النشاط، مثل استضافة الفنان حسن شاكوش وزوجته السابقة ريم طارق، وسمية الخشاب، وآيتن عامر، وأحمد السقا وباسم سمرة أو حمادة هلال وأحمد فهمي أو بدرة وجوهرة وغيرهم.

ضحايا البرنامج

ومن ضحايا هذا الموسم نجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته ريم طارق، وحمدي الميرغني وأحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة.