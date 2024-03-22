بعد قرار أدارة فريق ويليامز لسباقات الفورميلا وان بمنح سيارة سائقها لوجان سارجنت الى زميله اليكس ألبون ليقود بها المراحل المتبقية من سباق جائزة أستراليا الكبرى للفورميلا على حلبة ملبورن بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بسيارة أليكس ألبون خلال التجارب الحرة الأولى فجر الجمعة جاءت ردود الأفعال بين السائقين متباينة حيث ابدى أليكس ألبون أمتنانه لموافقة زميله بالفريق على منحه سيارته بينما أعرب لوجان سيرجنت عن حزنه لعدم تمكنه من خوض السباق .

ألبون : لوجان سيرجنت زميل حقيقي ولم اتوقع موافقته

اكد اليكس ألبون سائق فريق ويليامز ان موافقة زميله بالفريق لوجان سيرجنت على التنازل عن سيارته له و ابتعاده عن خوض سباق أستراليا الكبرى هو قرار يوضح مدى الشخصية التي يملكها لوجان سارجنت وان زميل حقيقي منذ اليوم الاول لتواجده بالفريق ولكي اكون امينا لا يوجد سائق في العالم يريد التخلي عن سيارته لاي سائق اخر لكنه بالفعل قرار استثنائي في ظروف صعبة لفريقنا .

واضاف ألبون : في هذه اللحظة لا استطيع الحديث سوى عن الرغبة الكاملة في تحقيق افضل النتائج في السباق والتعاون مع كل افراد فريق ويليامز للوصول الى هذه النتيجة من خلال بذل أقصى جهد ممكن لدينا جميعا .

لوجان سيرجنت : هذه اصعب لحظة في تاريخي الرياضي

وصف لوجان سيرجنت قبوله بقرار أدارة فريق ويليامز بمنح سيارته الى زميله اليكس ألبون بأنه القرار الأصعب في حياته الرياضية والمهنية كمحترف في سباقات الفورميلا وان .

وقال لوجان سيرجنت : بالقطع لم يكن من السهل اتخاذ مثل هذا القرار وهي الاصعب في تاريخي الرياضي حتى الان لكن انا متواجد هنا من اجل الفريق وملتزم بتقديم كل ما استطيع من اجل تحقيق افضل نتائج خلال هذا السباق .

يذكر ان قرار فريق ويليامز جاء بسبب عدم أمتلاك الفريق لسيارة احتياطية يمكن استخدامها بعد الاضرار التي تعرضت لها سيارة اليكس ألبون في التجارب الحرة وهو الامر الذي وصفه مدير الفريق جيمس فوفيل بأنه غير مقبول في رياضة الفورميلا وان في الوقت الحالي لكنه يكشف عن حجم المعاناة التي عاناها الفريق خلال الاستعداد لمنافسات هذا العام .