الجمعة 22 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

حمادة وتوتو مودرن.. ضبط عاطل وزوجته متهمين بتزوير المستندات الرسمية

عاصبة تزوير المحررات
عاصبة تزوير المحررات الرسمية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام (عاطل وزوجته- مقيمان بدائرة مركز شرطة بنى سويف) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى تزوير المحررات الرسمية وأعمال الوساطة والسمســرة فـى مجال الأحوال المدنية وإستقطاب راغبى الحصول المحررات الرسمية ببيانات "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية وترويج تلك المستندات عبر موقع "فيس بوك".


 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (8 أصول شهادات ومستندات وأوراق مزورة ومعدة للتزوير- هاتفى محمول "محمل عليهما العديد من صور المستندات المستخدمة فـى عمليات التزوير"- الأجهزة المستخدمة فـى التزوير).


 بمواجهة المتهمان إعترفا بإرتكابهما العديد من وقائع التزوير بإستخدام الأجهزة المضبوطة بأسلوب برنامج الفوتوشوب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.. 

 

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