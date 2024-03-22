ماذا لو اختفت OpenAI.. رئيس مايكروسوفت يجيب

تضع مايكروسوفت كل رهاناتها على الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد ضخ استثمار بمليارات الدولارات في OpenAI. ويبدو أنها تؤتي ثمارها. تمكنت شركة مايكروسوفت مؤخرًا من إخضاع شركة آبل باعتبارها الشركة الأكثر قيمة في العالم بعد أن وصلت قيمتها السوقية إلى 3 تريليون دولار، حيث يعزو محللو السوق هذا النجاح إلى استثمارها المبكر واعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر منتجاتها وخدماتها.

في حين أن كل شيء قد يبدو رائعًا على الورق، إلا أن المطلعين على مايكروسوفت اشتكوا مؤخرًا من العلاقة المعقدة التي تتقاسمها شركة التكنولوجيا العملاقة مع OpenAI. أشار البعض إلى أنه تم بين عشية وضحاها "قسم تكنولوجيا المعلومات المجيد لبدء التشغيل الساخن". يأتي ذلك على رأس فشل OpenAI في العام الماضي والذي أدى إلى إقالة الرئيس التنفيذي سام ألتمان وإعادة تعيينه من قبل مجلس الإدارة في غضون أسبوعين.

وأضاف المطلعون أن الشراكة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات أثرت سلبًا على قسم الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت، والذي يتخصص في تقدم الذكاء الاصطناعي وتطويره. يقال إن Microsoft تركز أكثر على مشاريعها مع OpenAI، والتي، وفقًا لأحد كبار المسؤولين التنفيذيين الذي ترك الشركة بسبب نفس المشكلة، ساهمت في إضافة المزيد من شواهد القبور إلى "Microsoft Graveyard"، بما في ذلك Azure Cognitive Search وAzure AI. خدمة الروبوتات وKinect DK.



منذ الأحداث الغريبة التي أدت إلى إقالة ألتمان وإعادة تعيينه، يبدو الأمر كما لو أن OpenAI فتحت صندوق باندورا ولا يبدو أنها تبتعد عن المشاكل التي أربكتها في الماضي القريب. خلال الفشل الذريع بأكمله، كانت مايكروسوفت هادئة نسبيًا، لكن الشائعات التي كانت تلوح في الأفق في ذلك الوقت تشير إلى أن عملاق التكنولوجيا كان مستعدًا لاستيعاب أي من موظفي OpenAI الذين يغادرون الشركة الناشئة بسبب المشكلة.

في رسالة تمت صياغتها إلى مجلس الإدارة، أعطى الموظفون إنذارًا نهائيًا يطلبون فيه إعادة ألتمان فورًا إلى منصبه كرئيس تنفيذي، مشيرين أيضًا إلى أن "OpenAI لا شيء بدون موظفيها". كان من الممكن أن يؤدي عدم الالتزام بهذا الطلب إلى خروج مئات الموظفين من أبواب OpenAI.

في ذلك الوقت، كانت مايكروسوفت قد أنشأت بالفعل قسمًا للذكاء الاصطناعي في مكتبها على LinkedIn في سان فرانسيسكو لاستيعاب موظفي OpenAI. كان على سام ألتمان وجريج بروكمان الجلوس على رأس القيادة وإدارة العمليات للوحدة بأكملها. لكن مايكروسوفت أعلنت مؤخرًا عن إعادة تنظيم داخلي لوضع منتجات مثل Microsoft Edge وBing وMicrosoft Copilot وقسم جديد للذكاء الاصطناعي في Microsoft والذي سيديره المؤسس المشارك لشركة Deep Mind، مصطفى سليمان.

عندما تم تأسيس OpenAI، كانت مهمتها ورؤيتها هي ضمان سهولة الوصول إلى التطورات والتطورات التوليدية في مجال الذكاء الاصطناعي للجميع مجانًا. في عام 2015، تواصلت شركة OpenAI مع إيلون ماسك بنفس الفكرة، ولكن يبدو أن الشركة الناشئة في مجال التكنولوجيا انحرفت عن هذه المهمة. أدى هذا بالتالي إلى قيام Musk برفع دعوى قضائية ضد OpenAI والرئيس التنفيذي Sam Altman بتهمة "الخيانة الصارخة لاتفاقية التأسيس" واختيار السير في الطريق الربحي.

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كما انتقد العلاقة بين Microsoft وOpenAI، مشيرًا إلى:

"ومع ذلك، في الواقع، لقد تحولت شركة OpenAI, Inc. إلى شركة فرعية مغلقة المصدر بحكم الأمر الواقع لأكبر شركة تكنولوجيا في العالم: Microsoft. وفي ظل مجلس إدارتها الجديد، فإنها لا تقوم بتطوير الذكاء الاصطناعي العام فحسب، بل تعمل في الواقع على تحسين الذكاء الاصطناعي العام لتعظيمه". أرباح لمايكروسوفت، وليس لصالح البشرية".

ويأمل ماسك أن تحكم المحكمة لصالحه وأن تجبر OpenAI على العودة إلى مهمتها ورؤيتها الأصلية. ولكن أين قد يترك هذا مايكروسوفت، التي تمتلك حصة قدرها 49% في أرباح ذراع شركة OpenAI الربحية؟

كنا واثقين جدًا من قدرتنا. لدينا كافة حقوق الملكية الفكرية وجميع القدرة. أعني، انظر، إذا اختفت OpenAI غدًا، فلا أريد أن يشعر أي عميل لدينا بالقلق بشأن ذلك، بصراحة بصراحة، لأننا نملك كل الحقوق لمواصلة الابتكار، وليس فقط لخدمة المنتجات. لكن يمكننا أن نذهب ونفعل ما كنا نفعله بالشراكة، بأنفسنا، وبالتالي لدينا الأشخاص، ولدينا الحوسبة، ولدينا البيانات، ولدينا كل شيء.

شارك ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft، المشاعر التي تم تسليط الضوء عليها أعلاه في العام الماضي بعد أن صدمته إقالة سام التمان. يمثل هذا شكلاً من أشكال الضمان والهيمنة في مشهد الذكاء الاصطناعي. ومن المحتمل أيضًا أن يؤكد استمرار استثمار Microsoft في التكنولوجيا حتى لو اضطرت إلى قطع العلاقات مع OpenAI.

من المسلم به أن Microsoft Copilot وChatGPT قد واجها العديد من المشكلات بشكل متساوٍ خلال الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك عدم الدقة، حيث يشير بعض المستخدمين بشكل صارخ إلى أن روبوتات الدردشة أصبحت أكثر غباءً، والبعض الآخر لا يجد هذه الأدوات مفيدة حتى. وفي حين أن هذه المخاوف كبيرة، إلا أن إيلون ماسك يقول إننا على وشك تحقيق أكبر ثورة تكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن لن تكون هناك قوة كافية بحلول عام 2025.