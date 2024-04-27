أستاذ أدب عبري يكشف أمرا غير مسبوق بتاريخ علاقات أمريكا وإسرائيل (فيديو)

كشف الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الأدب العبري، عن أمر غير مسبوق في تاريخ العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية تبحث عن قناة بديلة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج “الشرق الأوسط”، الذي يعرض على قناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم السبت، أن إدارة أمريكا تتحدث عن ضرورة لقاء وزير الخارجية مع رئيس الأركان لجيش الاحتلال منفردًا، موضحًا أن الأمر هذا في العرف الدبلوماسي غير مسبوق بأن يكون هناك مطلب على هذا النحو.

وأوضح أن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بني جانتس جرى استقباله بحفاوة في البيت الأبيض في حين أن نتنياهو لم يقابل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلا على هامش الجمعية العامة الأمم المتحدة، وبالتالي هذا إحراج لنتنياهو الذي يبدو متخبطًا.

وأشار إلى أن معسكر “لا لنتنياهو” يتنامى طوال الوقت لأنه إذا كان نتنياهو يخشى ملاحقته من المحكمة الجنائية الدولية فهو يخشى أكثر من أن يتهم داخليًا ليس فقط بالتقصير الأمني أو الفشل الأمني بل بإطلاق الأوامر لجيش الاحتلال بإطلاق نار من الدبابات والمروحيات بعد يوم 7 أكتوبر إلى 17 أكتوبر 2023 على مباني بها محتجزون وأسرى. ولفت إلى أن بنيامين نتنياهو كان يريد إنهاء وتصفية العناصر التي دخلت لأراضي الـ48 ما يسمى بغلاف غزة.

مظاهرات في تل أبيب

اشتعلت مظاهرات حاشدة في تل أبيب لمطالبة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالموافقة على صفقة الرهائن، وإعادة المحتجزين لدى حركة حماس في غزة.

وأظهر فيديو عشرات الآلاف من الإسرائيليين يحتشدون في الشوارع والميادين رافعين أعلام الاحتلال مطالبين نتنياهو بإعادة المحتجزين والموافقة على إطلاق النار في غزة.

قالت هيئة البث الإسرائيلية، الأغلبية في حكومة نتنياهو تؤيد صفقة جديدة اقترحتها مصر وتم نقلها لحماس، بهدف التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.