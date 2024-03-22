المملكة المتحدة تحقق في الاندماج بين Three وVodafone

تشعر هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة (CMA) بالقلق من أن الاندماج الذي تم الإعلان عنه العام الماضي بين شركتي Three وفودافون قد يؤدي إلى "تقليل المنافسة بشكل كبير" وقد يجري تحقيقًا متعمقًا في الصفقة. بعد ثلاث سنوات من اندماج Virgin Media مع O2، كشفت Three وVodafone عن عزمهما الدخول في اتفاقية مشروع مشترك من شأنها أن تستبعد شبكة الهاتف المحمول المستقلة من خيارات المستهلكين في المنطقة.

على ما يبدو، أطلق منظمو CMA تحقيقًا أوليًا في صفقتهم المقترحة في يناير الماضي وحددوا المشكلات المحتملة التي يمكن أن تأتي مع الجمع بين اثنين من مشغلي شبكات الهاتف المحمول الأربعة المتبقين في المملكة المتحدة. وتشمل هذه القضايا إمكانية أن يؤدي الاندماج إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض جودة الخدمة، حيث تساعد المنافسة عادة في إبقاء الأسعار منخفضة وتجبر المشغلين على القيام باستثمارات تهدف إلى تحسين جودة شبكتهم. بالإضافة إلى ذلك، تشعر هيئة أسواق المال بالقلق من أن وجود عدد أقل من الشبكات قد يؤثر على قدرة مشغلي الشبكات الافتراضية للهواتف المحمولة على التفاوض للحصول على أفضل الصفقات الممكنة لعملائهم.

عندما أعلنت الشركتان عن الاندماج في عام 2023، قالتا إنهما معًا "سيكون لديهما النطاق اللازم لتقديم شبكة 5G الأفضل في فئتها" وفتح "فرص جديدة للشركات في جميع أنحاء طول المملكة المتحدة وعرضها". " لكن منظمي CMA يقولون إن ادعاءاتهم "تحتاج إلى تقييم أكثر تفصيلاً". لقد منحوا الشركات الآن خمسة أيام عمل للرد على مخاوفهم من خلال "حلول ذات معنى"، وإلا فسوف يشرعون في إجراء تحقيق أكثر تعمقًا.

وفي عام 2015، حاولت شركة Three أيضًا شراء O2 مقابل 10.25 مليار جنيه إسترليني (12.9 مليار دولار أمريكي)، لكن هيئة أسواق المال والمفوضية الأوروبية منعت عملية الشراء بعد أن خلصت إلى أنها ستقلل المنافسة وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وافقت هيئة أسواق المال على الاتفاقية المشتركة بين O2 وVirgin Media، مشغل الهواتف الأرضية والكابلات والنطاق العريض، بعد أن وجدت أن هذه المخاوف نفسها لا أساس لها من الصحة.