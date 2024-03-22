ألابا يعتلي الصدارة.. وليفاندوفسكي وصيفا بقائمة اللاعبين الأعلي أجرا في الدوري الإسباني

تناولت الصحف العالمية تقريرا عن أجور لاعبي الدوري الإسباني الليجا، في قائمة شهدت سيطرة نجوم ريال مدريد وبرشلونة.



وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، يتصدر ديفيد ألابا مدافع ريال مدريد القائمة بحصوله على مليون و880 ألف يورو شهريًا، أي أنه يتقاضي 22 مليونا و560 ألف يورو سنويًا.

ويتواجد في المرتبة الثانية البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، والذي يتقاضى أجر شهري أقل من ألابا ب10 آلاف يورو، حيث يحصل سنويًا على 22 مليونا و440 ألف يورو.



وفي المركز الثالث يتواجد 4 لاعبين، وهم: فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام من ريال مدريد، وإلكاي جوندوجان من برشلونة، ويان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد، بحصولهم على مليون و670 ألف يورو شهريًا، أي ما يصل إلى 20 مليونا و40 ألف يورو سنويًا.