تين هاج مطلوب في الدوري الألماني

بعد اقتراب رحيله عن اليونايتد

اكدت صحيفة الديلي ميل البريطانية ان المدير الفني الهولندي لفريق مانشيستر يونايتد إيريك تين هاج مطلوب بشدة في عدد من الاندية الالمانية مثل بايرن ميونخ و بايرليفركوزن و شتوتجارت حال وصول مانشيستر يونايتد الى قرار بأقالته في نهاية الموسم الحالي .

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وقالت صحيفة الديلي ميل في تقرير لها حول المدير الفني ايريك تين هاج : هناك العديد من الاندية الالمانية التي ستسعى للتعاقد مع إيريك تين هاج حال رحيله بعيدا عن اولد ترافورد . حاليا المدير الفني الهولندي يقاتل من اجل الحفاظ على مقعده كمدير فني لمانشيستر يونايتد على الرغم من الموسم المخيب للأمال في مانشيستر يونايتد بعد الفشل في المنافسة على لقب الدوري الأنجليزي الممتاز و الخروج المبكر من دوري المجموعات في بطولة دوري أبطال أوربا .

وأضافت الصحيفة البريطانية : سيكون على ايريك تين هاج تأمين مقعد لمانشيستر يونايتد في دوري أبطال اوربا في الموسم القادم حال رغبته في التواجد داخل مانشيستر يونايتد في ظل رغبة السير جيم راتكليف احد المساهمين الجدد في نادي مانشيستر يونايتد في التعاقد مع المدير الفني الحالي لمنتخب أنجلترا ليكون المدير الفني القادم لمانشيستر يونايتد .

واضافت الديلي ميل : يضع بايرن ميونخ عينه على المدير الفني الهولندي ليكون البديل للمدير الفني توماس توخيل الذي اعلن عن انهاء تعاقده بنهاية الموسم الحالي على الرغم من ان الأختيار الأول لبايرن ميونخ هو الاسباني تشافي الونسو المدير الفني لباير ليفركوزن الا ان وجود صراع عنيف بين عدة اندية للتعاقد مع تشافي ألونسو ربما يدفع بايرن ميونخ للتفكير في بديل يتمثل في ايريك تين هاج . باير ليفركوزن ايضا يريد تأمين مدير فني كبير ليحل محل تشافي الونسو الذي تلقى عروضا ضخمة من ليفربول وبايرن ميونخ وسيكون تين هاج مدربا مثاليا للفريق الذي يتصدر الدوري الالماني ويقترب كثيرا من حصد اول القابه في البوندزليجا .