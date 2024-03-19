إريكسن يتحدث عن أزمته مع تين هاج وتفاصيل حواره مع الهولندي

تحدث الاعب الدنماركي كريستيان إريكسن، نجم فريق مانشستر يونايتد الانجليزي، عن أزمته الأخيرة مع إريك تين هاج، المدير الفني للفريق، بشأن قلة مشاركاته.

ويلعب إريكسن ضمن صفوف مانشستر يونايتد منذ صيف 2022، عقب رحيله عن فريق برينتفورد في صفقة انتقال حر.



وقال إريكسن في تصريحات لصحيفة Tipsbladet الدنماركية: "لقد تحدثت مع إريك تين هاج عن كوني غير سعيد بالموقف الحالي ورغبتي في اللعب قدر الإمكان".

ومنذ انطلاق الموسم الجاري، شارك إريكسن في 21 مباراة مع مانشستر يونايتد في مختلف البطولات وسجل هدفًا وصنع هدفين لزملائه.

وأضاف: "تين هاج قال كوبو ماينو يقوم بعمل جيد وبقية لاعبي الوسط كذلك، لذا هناك منافسة في المراكز".

وأردف: "بالطبع يمكن أن تكون قلقًا على المدى البعيد لأنني أريد أن ألعب قدر الإمكان، لن تريد أن تكون دائمًا على مقاعد البدلاء".

جدير بالذكر أن كريستيان إريكسن بدأ مسيرته ضمن صفوف شباب أودينس الدنماركي، وانتقل لفريق تحت 19 عامًا بالنادي في صيف 2008، وانتقل لفريق آياكس أمستردام تحت 19 عامًا في شتاء 2009 وصعد للفريق الأول بالنادي في يناير 2010، ولعب لهم حتى صيف 2013 قبل أن ينتقل لنادي توتنهام هوتسبير الانجليزي والذي لعب له قرابة السبعة أعوام قبل أن ينتقل لنادي إنتر في يناير 2020، ورحل عنه في ديسمبر 2021 بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها وسقوطه بأزمة قلبية أبعدته عن الملاعب، ثم عاد مرة أخرى في يناير 2022 بقميص فريق برينتفورد ولعب له حتى صيف العام نفسه وانتقل لمانشستر يونايتد.

ولعب إريكسن 65 مباراة بقميص فريق مانشستر يونايتد، وسجل 3 أهداف وصنع 12 لزملائه في الفريق، من أصل 614 مباراة لعبها طوال مسيرته وسجل 118 هدفًا وصنع 174 لزملائه.