أسعار تذاكر المترو والقطارات بعد ارتفاع أسعار الوقود

تسأل العديد من ركاب مترو الانفاق والسكة الحديد هل ترتفع أسعار تذاكر المترو أو السكة الحديد بعد ارتفاع أسعار الوقود اليوم الجمعة .

ولم تشهد أسعار تذاكر المترو أو السكة الحديد اي تغير وظلت كما هي دون وجود أي زيادة .

كانت قد إجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية

و انه فى ضوء النتائج الإيجابية لإجراءات الإصلاح الإقتصادي التى تمت مؤخرا ومنها اجراءات تحرير سعر الصرف و الذي كان له تأثير مباشر فى زيادة تكلفة المنتجات البترولية بالإضافة الى ارتفاع فاتورة النقل و شحن المنتجات البترولية التى يتم استيرادها من الخارج نتيجة أحداث البحر الأحمر مما كان له الأثر فى اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة و سعر البيع بزيادة غير مسبوقة .

تم إتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة و تصحيح أسعارالمنتجات البترولية التالية إعتباراً مــــن يــــوم الجمعه الموافق 22 / 03 / 2024 على النحو التالي :

البنزين 95 13.50 جنيه / لتر .

البنزين 92 12.50 جنيه / لتر.

البنزين 80 11 جنيه / لتــــــر.

الســـــولار 10 جنيه / لــــــتر.

غاز تموين السيارات 6.50 جنيه / م3 .

البوتـــاجاز 100 جنيه / اسطوانة .