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الجمعة 22 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار تذاكر المترو والقطارات بعد ارتفاع أسعار الوقود

أسعار تذاكر المترو
أسعار تذاكر المترو و القطارات

تسأل العديد من ركاب مترو الانفاق والسكة الحديد هل ترتفع أسعار تذاكر المترو أو السكة الحديد بعد ارتفاع أسعار الوقود اليوم الجمعة .

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زيادة بنسبة 15% بتعريفة سيارات الأجرة في الأقصر

ولم تشهد أسعار تذاكر المترو أو السكة الحديد اي تغير وظلت كما هي دون وجود أي زيادة .

كانت قد إجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية 
 و انه فى ضوء النتائج الإيجابية  لإجراءات الإصلاح الإقتصادي التى تمت مؤخرا  ومنها اجراءات تحرير سعر الصرف و الذي كان له تأثير مباشر فى زيادة تكلفة المنتجات البترولية بالإضافة الى ارتفاع فاتورة النقل و شحن المنتجات البترولية التى يتم استيرادها من الخارج نتيجة أحداث البحر الأحمر مما كان له الأثر فى اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة و سعر البيع بزيادة غير مسبوقة .

تم إتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة و تصحيح أسعارالمنتجات البترولية التالية إعتباراً مــــن يــــوم الجمعه الموافق 22 / 03 / 2024 على النحو التالي :
البنزين 95       13.50 جنيه / لتر .
البنزين 92       12.50  جنيه / لتر.
البنزين 80       11  جنيه / لتــــــر.
الســـــولار           10  جنيه / لــــــتر.
غاز تموين السيارات  6.50  جنيه / م3 .
البوتـــاجاز         100  جنيه / اسطوانة .

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