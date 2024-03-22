زيادة بنسبة 15% بتعريفة سيارات الأجرة في الأقصر

بعد تحريك أسعار الوقود

أصدر المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر قرار رقم(115)لسنة 2024 بشأن زيادة تعريفة سيارات الأجرة بنسبة 15% بكافة المواقف.

جاء ذلك بناءاً على قرار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية رقم (282)لسنة 2024 بشأن أسعار المواد البترولية والذى يعمل بها اعتبارا من تاريخ اليوم الجمعة 22/3/2024 ، وأسعارالمنتجات البترولية التالية على النحو التالي :البنزين 95 بتكلفة 13.50 جنيه / لتر، والبنزين 92 يبلغ 12.50 جنيه / لتر، والبنزين 80 يبلغ 11 جنيه / لتــــــر، أما الســـــولار بـ 10 جنيه / لــــــتر، غاز تموين السيارات 6.50 جنيه / م3، البوتـــاجاز بـ100 جنيه / اسطوانة .

وجاءت تعليمات محافظ الأقصر فى أجتماعاً مع الجهات المنوطة بالعمل على الإلتزام بتعريفة الركوب المقررة ووضعها بمكان واضح بالمواقف والسيارة وتكثيف الخدمات المرورية من خلال إدارة المرور على جميع مواقف السيارات وكافة الطرق بدائرة المحافظة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المُخالف.

مع التأكيد على ضرورة تحريك جميع السيارات فى خطوط السير المحددة .

