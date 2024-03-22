عاجل
تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة القاهرة
الجمعة 22 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

بعد تحريك أسعار الوقود

زيادة بنسبة 15% بتعريفة سيارات الأجرة في الأقصر

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدر المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر قرار رقم(115)لسنة 2024   بشأن زيادة تعريفة سيارات الأجرة بنسبة 15% بكافة المواقف.

جاء ذلك بناءاً على قرار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية رقم (282)لسنة 2024 بشأن أسعار المواد البترولية   والذى يعمل بها اعتبارا من تاريخ  اليوم الجمعة 22/3/2024 ، وأسعارالمنتجات البترولية التالية  على النحو التالي :البنزين 95 بتكلفة 13.50 جنيه / لتر، والبنزين 92  يبلغ 12.50  جنيه / لتر، والبنزين 80 يبلغ  11  جنيه / لتــــــر، أما الســـــولار  بـ 10  جنيه / لــــــتر، غاز تموين السيارات  6.50  جنيه / م3، البوتـــاجاز    بـ100  جنيه / اسطوانة .                               
وجاءت تعليمات محافظ الأقصر  فى أجتماعاً مع الجهات المنوطة بالعمل على الإلتزام بتعريفة الركوب المقررة  ووضعها بمكان واضح بالمواقف والسيارة وتكثيف الخدمات المرورية  من خلال إدارة المرور على جميع مواقف السيارات وكافة الطرق بدائرة المحافظة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المُخالف.
مع التأكيد على ضرورة تحريك جميع السيارات فى خطوط السير المحددة .
 

مواد متعلقة

كسر مفاجيء بخط مياه يتسبب في عطش ضواحي قرية توماس جنوب الأقصر
الجريدة الورقية