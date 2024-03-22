عاجل
تعريفة الركوب الجديدة بمحافظة القاهرة
الجمعة 22 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

موسكو: روسيا لا تعلم بوعد الحوثيين

بيسكوف
بيسكوف

 قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إنه لا يعلم بوجود معلومات تفيد بأن الحوثيين وعدوا روسيا والصين بعدم مهاجمة سفنهما في البحر الأحمر.

 

 وردًا على سؤال مراسل تاس، حول هل تلقت روسيا فعلًا مثل هذه الضمانات وما إذا كان الكرملين على علم بذلك: "لا، لا نعلم أي شيء، لا أستطيع أن أقول أي شيء حول هذا الموضوع".

 في وقت سابق، أفادت وكالة بلومبرغ، بأن ممثلي حركة أنصار الله (الحوثية) اليمنية، أكدوا لروسيا والصين أن سفن الدولتين يمكنها المرور عبر مياه البحر الأحمر ومضيق باب المندب دون خوف من هجمات الحوثيين.

 

 يشار إلى أن الحوثيين، بهدف التضامن مع قطاع غزة، يستهدفون سفن الشحن في البحر الأحمر التي تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية.

 

 وردًا على ذلك، شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، وأخذت الطائرات الحربية الأمريكية والبريطانية توجه ضرباتها على مناطق متفرقة في اليمن.

 

مواد متعلقة

مقتل 18 فلسطينيا جنوب غزة والقوات الإسرائيلية تنسف المنازل قرب مجمع الشفاء

أوكرانيا: أكبر هجوم على مواقع الطاقة وإصابة أكبر محطة كهرومائية

أردنيون يشاركون بمسيرات كبيرة لنصرة غزة

دوي صافرات الإنذار في مستوطنات الشمال الإسرائيلي|تفاصيل

الخارجية: منع المواطنين من الصلاة في الأقصى جريمة ضد الإنسانية

فنلندا تعلن استئناف تمويل الأونروا

إسرائيل تصادق على مصادرة 8 آلاف دونم في غور الأردن واعتبارها أراضي دولة

الاحتلال يعيق وصول المصلين إلى المسجد الأقصى
الجريدة الورقية