موسكو: روسيا لا تعلم بوعد الحوثيين

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إنه لا يعلم بوجود معلومات تفيد بأن الحوثيين وعدوا روسيا والصين بعدم مهاجمة سفنهما في البحر الأحمر.

وردًا على سؤال مراسل تاس، حول هل تلقت روسيا فعلًا مثل هذه الضمانات وما إذا كان الكرملين على علم بذلك: "لا، لا نعلم أي شيء، لا أستطيع أن أقول أي شيء حول هذا الموضوع".

في وقت سابق، أفادت وكالة بلومبرغ، بأن ممثلي حركة أنصار الله (الحوثية) اليمنية، أكدوا لروسيا والصين أن سفن الدولتين يمكنها المرور عبر مياه البحر الأحمر ومضيق باب المندب دون خوف من هجمات الحوثيين.

يشار إلى أن الحوثيين، بهدف التضامن مع قطاع غزة، يستهدفون سفن الشحن في البحر الأحمر التي تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية.

وردًا على ذلك، شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، وأخذت الطائرات الحربية الأمريكية والبريطانية توجه ضرباتها على مناطق متفرقة في اليمن.