خبير سياسيات دولية: التعاون المصري الأمريكي يخدم القضية الفلسطينية

قال الدكتور أشرف سنجر خبير السياسيات الدولية، إن دولة الاحتلال وحماس هما مستنكر في إدارة الأزمات فمصر تولت وقادت موقف كان العالم يراه أن عنف حماس مع المدنيين شيئا متفقا عليه، منوهًا أن مصر دعمت القضية الفلسطينية ودعم الفلسطينيين وشددت على عدم قتل المدنيين.

وأوضح “سنجر” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن سياسة الرئيس السيسي في تشكيل فريق للازمة الفلسطينية يسير الآن بشكل ممتاز للغاية بأعتبار ان الأمريكيين والأوروبيين والكنديين تبنوا وجه النظر المصرية للرئيس السيسي منذ قمة القاهرة والتي كانت تمثل نقطة فاصلة للتعامل مع أزمة1967 وثورة الاحتلال على الشعب الفلسطيني منذ 1948.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ان استخدام العنف بالعنف من أكبر السياسات الخاطئة، كما أن هناك استنكار دولي لما تفعله إسرائيل ولكن ما قامت به حماس كان رد فعل لما تقصفه دولة الاحتلال.

وشدد خبير السياسيات الدولية، على أن مصر حزرت من المساس برفح وعدم الاقتراب منها، ومن هنا بدأ الأمريكيين بإيجاد حلول لدولة الاحتلال وهو التعاون المصري الأمريكي الذي يقوده مشهد لتحقيق استقرار حقيقي في المنطقة.