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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الأم المثالية الأولى على الجمهورية: كافحت بصبر طيلة 41 عاماً

الأم المثالية الأولى
الأم المثالية الأولى على الجمهورية

قالت أنيسة فريد، الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية، إنَّها سعيدة للغاية بتكريمها كأم مثالية هذا العام على مستوى الجمهورية، خاصةً مع تكريم الرئيس السيسي للأمهات المثاليات في يوم المرأة المصرية فهو «موقف يدعو للفخر ويقدم رسالة».

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فريد رحلة كفاحي مليئة بالنجاح والصبر

وأضافت «فريد»، في مداخلة هاتفية لها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني، أنَّ رحلة كفاحها في الحياة وتربية الأبناء مليئة بالنجاحات التي تفتخر بها وخاصة صبرها على المواقف الصعبة.

وفاة زوجي ترك لي مسؤولية كبيرة حملتها على عاتقي

وتابعت الأم المثالية الأولى لمصر: «وفاة زوجي وأنا صغيرة في السن لأجد نفسي مسؤولة عن تربية أولادي وحيدة ومُلقى على عاتقي مسؤولية كبيرة، ومررت بصعوبات في الحياة ولكني نجحت في تجاوزها وتخطيها بمفردي وبذلت جهد وعملت حساب للأيام القادمة وكافحت بصبر طيلة 41 عامًا من العطاء المستمر».
 

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