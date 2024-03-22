صلاة الجمعة من المسجد الأقصى (بث مباشر)

تقدم "بوابة الوفد" بثًا مباشرًا لصلاة الجمعة من المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك.

وتوافد الآلاف من الفلسطينيين على المسجد الأقصى رغم إعاقة قوات الاحتلال الإسرائيلي وصول مئات المصلين منذ صباح، اليوم، لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك.

الاحتلال يكثف وجوده العسكري لمنع المصلين من الوصول إلى المسجد:

أفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال كثفت بشكل كبير من وجودها العسكري في محيط حواجز قلنديا شمال القدس، والزيتونة شرقها، وبيت لحم جنوبها، وأعادت مئات المصلين ولم تسمح لهم بالدخول بحجة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة.