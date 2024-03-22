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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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صلاة الجمعة من المسجد الأقصى (بث مباشر)

صلاة الجمعة من المسجد
صلاة الجمعة من المسجد الأقصى

 تقدم "بوابة الوفد" بثًا مباشرًا لصلاة الجمعة من المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك.

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الاحتلال يعيق وصول المصلين إلى المسجد الأقصى

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 وتوافد الآلاف من الفلسطينيين على المسجد الأقصى رغم إعاقة قوات الاحتلال الإسرائيلي وصول مئات المصلين منذ صباح، اليوم، لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك.

الاحتلال يكثف وجوده العسكري لمنع المصلين من الوصول إلى المسجد:

 أفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال كثفت بشكل كبير من وجودها العسكري في محيط حواجز قلنديا شمال القدس، والزيتونة شرقها، وبيت لحم جنوبها، وأعادت مئات المصلين ولم تسمح لهم بالدخول بحجة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة.

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