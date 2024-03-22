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الجمعة 22 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال يعيق وصول المصلين إلى المسجد الأقصى

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي وصول مئات المصلين منذ الصباح اليوم للمسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك.

 

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال كثفت بشكل كبير من تواجدها العسكري في محيط حواجز قلنديا شمال القدس، والزيتونة شرقها، وبيت لحم جنوبها، وأعادت مئات المصلين ولم تسمح لهم بالدخول بحجة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة.

 

ونشرت قوات الاحتلال الآلاف من عناصر شرطتها في أزقة البلدة القديمة والمسجد الأقصى اللذين تفرض عليهما حصارا مشددا منذ قرابة ستة أشهر.

 

وشهد حاجز قلنديا وحواجز أخرى حركة خفيفة مقارنة مع السنوات السابقة جراء القيود التي يفرضها الاحتلال.

 

وفرضت قوات الاحتلال في الجمعة الثانية من رمضان طوقا دائريا حول مدينة القدس وحواجز تفتيش على كل المداخل المؤدية إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وإجراءات مشددة فرضها شرطة الاحتلال التي دفعت بحوالي ثلاثة آلاف من عناصرها إلى مدينة القدس.

 

 

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