كتائب شهداء الأقصى تبارك عملية إطلاق النار في رام الله

باركت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، عملية إطلاق النار بمدينة رام الله، التي نفذها شاب مجهول الهوية حتى الآن.

وقالت كتائب شهداء الأقصى، في بيان لها: العملية تؤكد من جهة على أن نهج المقاومة المسلحة مستمر، وأن جرائم العدو الصهيوني، خصوصًا في قطاع غزة لا يمكن أن تمر مرور الكرام، ولتؤكد على وحدة ساحات الوطن ضد عدونا الصهيوني الغاصب.

واستشهد منفذ عملية إطلاق النار بمستوطنة "دولف" في "بنيامين، بعد مطاردة دامت أكثر من 4 ساعات، بعدما أطلق المسلح النار على حافلة وفر، ولاحقته الشرطة الإسرائيلية، عند مفترق "هابارسا" بمستوطنة "دولف" في "بنيامين" وسط تبادل لإطلاق النار معه.

وحسب وسائل الإعلام العبرية، وقعت 7 إصابات في عملية رام الله، وطواقم نجمة داود الحمراء، ومروحية عسكرية قامت بإجلاء 4 جرحى بدرجات متفاوتة إلى مستشفى بيلنسون وتل هشومير.

وأعلنت الوسائل العبرية أن الحادث الذي يجري في "بنيامين" حالياً هو حادث استثنائي، ومنفذ عملية إطلاق النار في "بنيامين" يبدو أنّه من أفراد النخبة وليس كالمنفذين السابقين، ونحن على بعد خطوة من فقدان السيطرة.

وقال مستشفى بيلنسون الإسرائيلي، إنه استقبل ثلاث إصابات، بينها إصابة خطيرة في عملية إطلاق النار قرب مستوطنة دوليف غربي رام الله.