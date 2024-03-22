الزمالك يسابق الزمن لتجهيز زيزو قبل مواجهة مودرن فيوتشر

يسابق الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الزمن لتجهيز أحمد سيد زيزو للقاء فيوتشر حيث يخضع اللاعب حاليا لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الدكتور محمد أسامه طبيب الفريق على هامش التدريبات اليوميه بالنادى داخل صالة الجيمانيزيوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر يوم 31 مارس الجاري في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكان زيزو قد تعرض لإصابة قوية في الكاحل خلال مشاركته مع الزمالك امام الأهلي في مباراة نهائي بطولة كأس مصر.

على صعيد أخر أوضح عبد الواحد السيد مدير الكرة أن مصطفى شلبي لاعب الفريق انضم لمعسكر المنتخب الحالي لخوض بطولة كأس عاصمة مصر، وهو يعاني من حالة إجهاد.

وقال مدير الكرة :" بعدما تم استدعاء اللاعب من الجهاز الفني للمنتخب تم إخطار الجهاز الفني للفراعنة بأن مصطفى شلبي يعاني من حالة إجهاد ويحتاج لفترة راحة لمدة يومين فقط وحدث تواصل بين الجهاز الطبي للزمالك ونظيره بالمنتخب ليوافق الجهاز الفني للمنتخب في النهاية على ضم مصطفى شلبي للمعسكر".

وأكد عبد الواحد السيد أن العلاقة بين نادي الزمالك وجميع المنتخبات جيدة للغاية ولا يمكن أن يتأخر أي لاعب عن تلبية نداء أي منتخب سواء الأول أو الأولمبي وكافة منتخبات الشباب.