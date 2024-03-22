الزمالك يطالب بتأجيل لقاء بلدية المحلة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

أرسل نادى الزمالك خطابًا رسميًا إلى رابطة الأندية ولجنة المسابقات يطلب خلاله تأجيل مباراة بلدية المحلة، المقرر لها يوم الأربعاء 3 أبريل المقبل، فى الأسبوع السابع عشر لبطولة الدوري الممتاز، إعمالًا بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بعد علمه بوجود نية لتأجيل لقاء فيوتشر مع الأهلي.

وطلب الزمالك تأجيل مباراته أمام البلدية فى الدورى، مستندًا فى طلبه على لائحة المسابقات التى تنص على ضرورة وجود فاصل زمنى يقدر بـ 4 أيام بين أى مباراة يخوضها الفريق فى البطولات الأفريقية والمحلية.

وأكد جهاز الكره بنادي الزمالك أنه ليس من المعقول أن يحصل فيوتشر على راحة سبعة أيام قبل لقائه مع الأبيض، بينما يحصل الزمالك على راحه ثلاثة أيام فقط قبل لقاء الإياب بين الفريقين فى إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر باستاد القاهره يوم ٧ أبريل المقبل.

من ناحيه أخرى قرر الجهاز الفني للفريق خوض مباراة ودية في التاسعة والنصف مساء غدٍ السبت أمام فريق زد باستاد بتروسبورت، في إطار استعدادات الفريق الأبيض لمباراة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى الجهاز الفني للفريق، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لاستغلال المباراة الودية في تجهيز اللاعبين للمباراة المقبلة، أمام مودرن فيوتشر في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر، المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ أبريل المقبل.