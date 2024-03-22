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الجمعة 22 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

وكيله: ما حدث مع رفعت إعجاز إلهي

رفعت لاعب فيوتشر
رفعت لاعب فيوتشر

قال نادر شوقي وكيل أعمال احمد رفعت لاعب فيوتشر أن ما حدث مع  رفعت إعجاز بمعنى الكلمة، مضيفا أن العناية الإلهية أنقذت اللاعب ودعوات الجماهير.

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أحمد رفعت يغادر الرعاية المركزة ويبدأ مرحلة الملاحظة الطبية

أضاف نادر شوقي في تصريحات تلفزيونية أن ما حدث مع رفعت إعجاز وفقا لحديث أطباء من خارج مصر معي، موجها الشكر إلى أطباء مستشفى زمزم مؤكدا أنهم قاموا بعملهم بشكل مميز مثلما يقول الكتاب حتى اللحظة الانية.

وأضاف انه زاره لمدة بضع ثواني قائلا أن رفعت جاي في السكة مضيفا أن قرار نقله إلى القاهرة سيكون حسب قرار الأطباء وعائلته، وأن الأفضل للحالة سيتم العمل عليه.

وتابع أن الأمور تسير بشكل جيد، مطالبا الجماهير بالدعاء له حتى يعود رفعت بخير لافتا إلى أن اللاعب تحت الرعاية الطبية.

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