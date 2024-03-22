وكيله: ما حدث مع رفعت إعجاز إلهي

قال نادر شوقي وكيل أعمال احمد رفعت لاعب فيوتشر أن ما حدث مع رفعت إعجاز بمعنى الكلمة، مضيفا أن العناية الإلهية أنقذت اللاعب ودعوات الجماهير.

أضاف نادر شوقي في تصريحات تلفزيونية أن ما حدث مع رفعت إعجاز وفقا لحديث أطباء من خارج مصر معي، موجها الشكر إلى أطباء مستشفى زمزم مؤكدا أنهم قاموا بعملهم بشكل مميز مثلما يقول الكتاب حتى اللحظة الانية.

وأضاف انه زاره لمدة بضع ثواني قائلا أن رفعت جاي في السكة مضيفا أن قرار نقله إلى القاهرة سيكون حسب قرار الأطباء وعائلته، وأن الأفضل للحالة سيتم العمل عليه.

وتابع أن الأمور تسير بشكل جيد، مطالبا الجماهير بالدعاء له حتى يعود رفعت بخير لافتا إلى أن اللاعب تحت الرعاية الطبية.