وليد دعبس: رفعت سيستعيد الوعي كاملًا بمرور الوقت

أكد وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، أن هناك حالة من الارتياح بعدما تم فصل جهاز التنفس الصناعي عن أحمد رفعت لاعب الفريق، مشيرًا إلى أن ذلك كان الاهم بالنسبة له ومن ثم إستكمال باقي مراحل العلاج.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "حالة أحمد رفعت قريبة من الاستقرار، ولكن هناك فارق كبير بكل تأكيد بعد فصل جهاز التنفس الصناعي".

وأضاف: "رفعت استعاد جزء من الوعي، وهو في الأساس لم يكن في غيبوبة مطلقا، فقط حصل على جرعة مخدر من أجل وجوده على جهاز التنفس الصناعي، واللاعب سوف يستعيد الوعي بمرور الوقت".

وأكمل: "هناك مجهود طبي رهيب، سواء من طاقم الأطباء أو التمريض، ولو كان خارج مصر لن يتم الاهتمام به بنفس الشكل، لابد أن نشهد بذلك الكلام لأننا نقلل من أنفسنا في بعض الأوقات، لدينا أطباء وتمريض على أعلى مستوى".

وزاد: "أتمنى أن يتعافى اللاعب سريعًا، وتم منع الزيارة عنه، من أجل راحته التامة، واطمئن الجميع أن الأمور طيبة بالنسبة لحالة أحمد رفعت".

وأتم: "سعيد بوجود تطور وتحسن في حالة أحمد رفعت، وهناك حالة سعادة كبيرة بين زملائه في الفريق بعد سماع هذه الأخبار، والتي منحتهم دافع كبير في التدريبات الجماعية".