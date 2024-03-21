أحمد رفعت يغادر الرعاية المركزة ويبدأ مرحلة الملاحظة الطبية

غادر أحمد رفعت، لاعب فريق مودرن فيوتشر، الرعاية المركزة، بعدما استعاد وعيه بشكل كامل، وتحسنت وظائف التنفس من دون الحاجة إلى الاستعانة بأجهزة صناعية.





وأكد الدكتور أحمد عيد، رئيس الجهاز الطبي بفريق مودرن فيوتشر، على بدء اللاعب حاليًا فترة الملاحظة الطبية بمكوثه في غرفة خاصة لمراقبة وظائف الكُلى وقراءات ضغط الدم، تمهيدًا لاتخاذ قرار نهائي تجاهه بمغادرة المستشفى نهائيًا.



كان الدكتور وليد دعبس، رئيس نادي مودرن فيوتشر، أكد خلال الساعات الماضية على رفع كل أجهزة التنفس الصناعي عن اللاعب أحمد رفعت، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها عقب توقف عضلة قلبه خلال إحدى مباريات الفريق الأسبوع الماضي.

وتابع رئيس نادي مودرن فيوتشر: “نتوقع استمرار التحسّن لحالة اللاعب أحمد رفعت، وعودة التنفس بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة”، لافتًا إلى أنه بعد ذلك سنتعامل مع باقي المشاكل التي يعاني منها اللاعب.