ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس وزراء الكويت سبل تطويرالتعاون بين البلدين

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع نظيره الكويتي مساء أمس الخميس.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد استقبل الأمير محمد بن سلمان في مكتبه بجدة، الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت.

ورحب ولي العهد برئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت في بلده الثاني المملكة، فيما عبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن شكره لولي العهد لما لقيه من كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون الثنائي وفرص تعزيزه وتطويره في شتى المجالات، إضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

فيما حضر الاستقبال الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة.