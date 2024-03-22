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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الأسهم الأوروبية تبلغ قمة جديدة بدعم قطاع الموارد الأساسية

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستويات غير مسبوقة، بدعم الأسهم المرتبطة بالموارد الأساسية وإقبال قوي على المخاطرة، فيما يترقب المتعاملون مجموعة من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو والولايات المتحدة.

 

الأسهم الأوروبية

 

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي في أسواق الأسهم الأوروبية بنحو 0.8% إلى 509.96 نقطة.

 

وقاد المؤشر الفرعي للموارد الأساسية في أسواق الأسهم الأوروبية مكاسب القطاعات مسجلا قفزة 2.7% مع ارتفاع أسعار معظم المعادن بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على توقعه تبني ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة هذا العام، في حين ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى غير مسبوق.

 

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أسواق الأسهم الأوروبية

 

الأسهم الأوروبية

 

وتقدمت أسهم التكنولوجيا في أسواق الأسهم الأوروبية بنحو 2.1% وزادت أسهم العقارات الشديدة التأثر بأسعار الفائدة 1.7%، مع تزايد الإقبال على المخاطرة عقب توقعات المركزي الأميركي.

 

وينتظر المستثمرون القراءة الأولية لأنشطة الأعمال في منطقة اليورو والولايات المتحدة لشهر مارس/آذار المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، والتي قد تقدم مؤشرات بشأن دورة خفض أسعار الفائدة من البنوك المركزية.

 

وعلى صعيد الشركات، أبقت شركة نكست لبيع الملابس بالتجزئة على توقعاتها للمبيعات والأرباح في العام الحالي دون تغيير بعدما أعلنت عن زيادة أفضل قليلا من المتوقع في الأرباح السنوية. وارتفع سهم الشركة 4%.

 

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