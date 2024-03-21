عودة البورصة للصعود بمكاسب 41.5 مليار جنيه  بنهاية التعاملات

عاودت مؤشرات البورصة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الخميس ختام جلسات الاسبوع موجة صعودها مدعومة بمشتريات عربية واجنبية .

ربح رأس المال السوقي للأسهم بقيمة 41.5مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.905.0 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.6% ليصل إلى مستوي 29054 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 3.1% ليغلق عند مستوى6596 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 3% ليغلق عند مستوى 9411 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 17 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين سط تداولات 3.7 مليار جنيه.