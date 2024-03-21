الخميس 21 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

عودة البورصة للصعود بمكاسب 41.5 مليار جنيه  بنهاية التعاملات

تداولات البورصة المصرية
تداولات البورصة المصرية

عاودت  مؤشرات البورصة  بنهاية جلسة تعاملات اليوم الخميس ختام جلسات الاسبوع موجة صعودها مدعومة بمشتريات عربية واجنبية .

ربح رأس المال السوقي للأسهم بقيمة 41.5مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي    1.905.0 تريليون جنيه.

تراجع  مؤشر  إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة  بنسبة 1.6%  ليصل إلى مستوي  29054 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 3.1%  ليغلق عند مستوى6596 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 3%   ليغلق عند مستوى 9411 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم   17 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين  سط تداولات  3.7 مليار جنيه.

 

 

 

مواد متعلقة

رئيس جامعة الأزهر: الإسلام حافظ على المرأة وصان كرامتها

محافظ المنيا يتابع أعمال توريد محصول البنجر بأبوقرقاص

المستوردين: الخطة تساهم في سد الفجوة الاستيرادية والعجز المحلي

صندوق رعاية المبتكرين يبدأ تدريب منسقي "نوادي الابتكار"

الجريدة الورقية