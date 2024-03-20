البورصة تكسر موجة تراجعاتها وتسترد 28 مليار جنيه بمستهل التعاملات
استردت مؤشرات البورصة بمستهل جلسة تعاملات اليوم جزءا من خسائرها التي تكبدتها خلال الجلسات القليلة الماضية متأثرة بعمليات جني الأرباح.
ربح رأس المال السوقي للأسهم بقيمة 28 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 1.916.8 تريليون جنيه.
صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوي 29064 نقطة.
صعد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.2%
ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 2%.