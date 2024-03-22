بنك إنجلترا يثبت الفائدة عند 5.25% تماشياً مع التوقعات

أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ 16 عاما، مما يتيح مزيدا من الوقت لتهدئة الضغوط التضخمية قبل أن يخففها في أسرع دورة تشديد منذ عقود.

بنك إنجلترا

وصوت 8 أعضاء من لجنة السياسة النقدية المكونة من 9 أعضاء في بنك إنجلترا على سعر الإقراض الرئيسي عند 5.25%.

فتح المحافظ أندرو بيلي الباب أمام تخفيف السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا العام في اجتماع فبراير، لكنه كان أكثر غموضا من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي بشأن الموعد الذي قد يبدأ فيه التيسير. ويراهن المستثمرون على وصول التخفيض الأول في أغسطس، يليه خفض آخر على الأقل قبل نهاية العام.

تباطأ معدل التضخم البريطاني في فبراير بنسبة تزيد قليلا عن توقعات الاقتصاديين وبنك إنجلترا.

وقال مكتب الإحصاء الوطني يوم الأربعاء إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة أقل قليلا من المتوقع بلغت 3.4% على أساس سنوي في فبراير/شباط، متباطئة من 4.0% في يناير/كانون الثاني، في أدنى معدل للتضخم منذ سبتمبر/أيلول 2021.



بنك إنجلترا

بنك إنجلترا

وتوقع استطلاع لآراء اقتصاديين، وتوقعات بنك إنجلترا التي نشرت الشهر الماضي، أن يصل التضخم السنوي إلى 3.5%.

وجاء التراجع مدفوعا بانخفاض أسعار المواد الغذائية والأسعار بالمطاعم، بينما ارتفعت أسعار وقود السيارات.

وتباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ، إلى 4.5% منخفضا من 5.1% في يناير/كانون الثاني. وأشار استطلاع إلى قراءة تبلغ 4.6%.